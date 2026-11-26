Bài 1: Chính quyền địa phương 2 cấp - sức bật từ cơ sở

Hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy dần ổn định, tạo sức bật cho cơ sở để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Vượt qua những ngày đầu nhiều áp lực

Chị Hoàng Thị Tình, cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Xuân Mai (Hà Nội) cho biết, điều thay đổi rõ nhất là khối lượng công việc. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tăng lên rất nhiều. Một cán bộ phải đảm nhận công việc của ba đến bốn người trước đây. Khối lượng công việc tăng lên cũng kéo theo yêu cầu mới về năng lực và phương pháp làm việc.

Theo chị Tình, mỗi cán bộ buộc phải chủ động thay đổi để đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Điều đầu tiên chúng tôi phải thay đổi là tư duy làm việc. Thay vì chờ được giao việc, mỗi người đều phải chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi cũng phải tự học thêm về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ hỗ trợ để xử lý công việc nhanh, hiệu quả hơn. Mô hình mới đòi hỏi cán bộ phải có kiến thức toàn diện hơn, trách nhiệm hơn và chủ động hơn.

Cách Hà Nội hàng trăm km, những ngày đầu vận hành mô hình mới tại xã Mường Pồn (Điện Biên) cũng đặt ra không ít thách thức.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Pồn Vừ Thị Sùng xuống tận thôn bản tuyên truyền tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Sau khi được điều động từ cấp huyện về cơ sở, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Pồn Vừ Thị Sùng mỗi ngày phải di chuyển gần 20km bằng xe máy từ nhà đến cơ quan rồi tiếp tục xuống các thôn, bản để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội Phụ nữ xã cũng tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc. Qua đó, người dân dễ hiểu hơn, tiếp cận các chủ trương, chính sách nhanh và hiệu quả hơn, chị Sùng trải lòng.

Còn theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Pồn Nguyễn Văn Lương, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã sắp xếp đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, địa phương cũng gặp không ít khó khăn về điều kiện làm việc. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là phòng làm việc cho cán bộ, công chức rất thiếu.

Từ áp lực đến tư duy phục vụ mới

Sau hơn một năm vận hành, áp lực ban đầu từng bước được chuyển hóa thành động lực đổi mới. Ở nhiều địa phương, sự thay đổi không chỉ thể hiện ở tiến độ giải quyết công việc mà còn ở tư duy phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công số xã Quảng Bị (Hà Nội), chị Bùi Thị Thắm cho biết, cùng với việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ còn dành nhiều thời gian hướng dẫn người dân làm quen với các nền tảng số. Từ việc tạo tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến đến thanh toán trực tuyến, nhiều thao tác trước đây còn xa lạ nay đã trở thành công việc thường xuyên của cán bộ cơ sở.

Theo chị Thắm, điều đáng mừng là ngày càng nhiều người dân chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Khi người dân thay đổi thói quen, áp lực công việc cũng dần được chuyển hóa thành động lực để cán bộ tiếp tục học hỏi, hoàn thiện kỹ năng và nâng cao chất lượng phục vụ.

Người dân đến làm việc tại điểm hỗ trợ dịch vụ công xã Quảng Bị

Không chỉ ở bộ phận một cửa, yêu cầu đổi mới cũng đặt ra đối với nhiều lĩnh vực khác của chính quyền cơ sở. Nhìn từ góc độ quản lý, Chủ tịch UBND xã Phú Khê (tỉnh Phú Thọ) Trần Kim Ngọc cho rằng, điều quan trọng nhất là sự thay đổi trong tư duy thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ. Địa phương xác định phải nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ - Chủ tịch UBND xã Phú Khê nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND xã Phú Khê, việc sắp xếp bộ máy chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mỗi cán bộ chủ động đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ và đặt người dân, doanh nghiệp ở vị trí trung tâm của hoạt động phục vụ.

Người dân và doanh nghiệp cảm nhận rõ sự thay đổi

Thường xuyên đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để giải quyết thủ tục hành chính, ông Nguyễn Văn Gối (xã Quảng Bị, Hà Nội) cho biết, điều khiến ông hài lòng không chỉ là hồ sơ được xử lý nhanh hơn mà còn là sự tận tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ khi hướng dẫn người dân. Qua thực tế làm các thủ tục hành chính tại xã, tôi thấy có nhiều thay đổi tích cực. Các thủ tục được giải quyết nhanh gọn hơn, người dân được hướng dẫn cụ thể, tận tình nên không phải đi lại nhiều lần như trước. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả làm việc rất trách nhiệm, niềm nở, sẵn sàng hỗ trợ người dân. Chúng tôi cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện và tinh thần phục vụ nhân dân của chính quyền địa phương, ông Gối xúc động nói.

Không chỉ tại Hà Nội, những chuyển biến sau hơn một năm vận hành mô hình mới cũng được người dân vùng cao Điện Biên cảm nhận rõ. Sau khi sáp nhập ba xã Mường Phăng, Nà Nhạn và Pá Khoang, chính quyền xã Mường Phăng chủ động bố trí đội ngũ cán bộ bám cơ sở, kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ thôn, bản.

Lãnh đạo xã Mường Phăng xuống trực tiếp thôn, bản gặp gỡ, trao đổi với người dân

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Phăng Hoàng Văn Quyền, sự ghi nhận của người dân là thước đo rõ nhất đối với chất lượng hoạt động của bộ máy sau sáp nhập. Năm 2025, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã đạt trên 90%; riêng chỉ số hài lòng trong phục vụ người dân và doanh nghiệp đạt trên 97%, cao nhất toàn tỉnh Điện Biên. Những chỉ số đó là nguồn động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Phăng khẳng định.

Thực tiễn là câu trả lời thuyết phục nhất

Một cuộc cải cách lớn luôn đi kèm những khó khăn trong giai đoạn đầu. Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng vậy. Thời điểm mới triển khai, những vướng mắc về tổ chức bộ máy, điều kiện cơ sở vật chất hay khối lượng công việc tăng lên ở một số nơi từng bị một số đối tượng lợi dụng, cắt ghép thông tin, thổi phồng những khó khăn cục bộ để xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa của chủ trương, gây tâm lý hoài nghi trong dư luận.

Tuy nhiên, sau hơn một năm vận hành, thực tiễn từ cơ sở đã đưa ra câu trả lời rõ ràng: bộ máy từng bước ổn định, đội ngũ cán bộ chủ động thích ứng, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng lên. Những chuyển biến ấy là minh chứng thuyết phục nhất cho hiệu quả của chủ trương.

Thực tiễn cũng khẳng định, việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mà quan trọng hơn là xây dựng nền hành chính gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Khi những thay đổi tích cực được tạo dựng từ chính cơ sở, những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ trương cũng tự mất đi sức thuyết phục trước kết quả đã được kiểm chứng bằng thực tế.