Cụ thể, tỷ lệ người sử dụng có khả năng truy cập băng rộng cố định tốc độ trên 1 Gbps đạt 100%, vượt 30 điểm phần trăm so với mục tiêu 70%. Tỷ lệ chi ngân sách địa phương cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên tổng chi ngân sách đạt 1,6%, cao hơn mức mục tiêu tối thiểu 1,1%.

Hạ tầng viễn thông là 1 trong 4 chỉ tiêu chuyển đổi số vượt mục tiêu năm 2026.

Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ số đạt 99%, vượt xa mục tiêu tối thiểu 60%. Đây là kết quả nổi bật, cho thấy mức độ ứng dụng công nghệ số ngày càng được mở rộng trong khu vực doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy đổi mới phương thức quản lý, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử VNeID đạt 71%, vượt 11 điểm phần trăm so với mục tiêu 60%, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số.

Bên cạnh các chỉ tiêu vượt kế hoạch, thành phố Bắc Ninh có 6 chỉ tiêu đã hoàn thành. Trong đó, 100% cán bộ, công chức cấp thành phố và cấp xã, phường được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản; 100% cán bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số. Toàn bộ hệ thống thông tin thuộc phạm vi đánh giá đã được phê duyệt và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; 100% bệnh viện hoàn thành triển khai bệnh viện không giấy tờ.

Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thời gian tới, thành phố tập trung phát triển hạ tầng, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong doanh nghiệp, phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng, hướng tới xây dựng môi trường số an toàn, thuận tiện và hiệu quả.