Công bố Báo cáo Đánh giá thị trường vốn Việt Nam năm 2026 của OECD. (Ảnh: Vietnam+)

Trong hai ngày 26- 27/11/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức Hội nghị Bàn tròn Quản trị công ty khu vực châu Á của OECD năm 2026, tại Hà Nội.

Được thành lập từ năm 1999 với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, Hội nghị đã trở thành diễn đàn quan trọng cho đối thoại chính sách giữa các nền kinh tế châu Á và OECD về quản trị công ty, tài chính doanh nghiệp và phát triển bền vững. Sự kiện năm nay quy tụ đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán, thành viên thị trường cùng các tổ chức khu vực và quốc tế.

Theo Ban tổ chức, việc Việt Nam lần thứ ba đăng cai sự kiện này cho thấy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực cải cách thị trường vốn và nâng cao chuẩn mực quản trị công ty của Việt Nam. Hội nghị lần này nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập ngành chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, chương trình Hội nghị bao gồm sáu phiên thảo luận chuyên đề, một phiên thảo luận cấp cao của các cơ quan quản lý chứng khoán ASEAN và lễ công bố một số ấn phẩm của OECD.

Phát triển thị trường vốn theo chiều sâu

Trong đó, Báo cáo Đánh giá thị trường vốn Việt Nam năm 2026 của OECD, là kết quả của dự án hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và OECD đã chính thức được công bố tại phiên khai mạc Hội nghị.

Báo cáo ghi nhận những bước tiến quan trọng của Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa thị trường vốn, trong đó có các cải cách thời gian qua đã góp phần giúp thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp. Báo cáo cũng chỉ ra những cơ hội để tiếp tục phát triển thị trường vốn theo chiều sâu, đa dạng hóa kênh huy động vốn cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn vốn vào đầu tư sản xuất.

Trình bày chi tiết bản đánh giá, ông Carmine Di Noia, Giám đốc Bộ phận Tài chính và Doanh nghiệp OECD, cho biết quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam được định hướng đạt tới 120% GDP vào năm 2030, cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn. Bên cạnh những thành tựu đạt được, báo cáo của OECD đã chỉ ra những tồn tại cấu trúc cần sớm được khắc phục. Cụ thể, thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp hiện vẫn tập trung quá lớn vào lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, chưa khai thác hết tiềm năng của các ngành kinh tế khác.

Hội nghị đã trở thành diễn đàn quan trọng cho đối thoại chính sách giữa các nền kinh tế châu Á và OECD. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp niêm yết mới còn hạn chế trong những năm qua, trong khi xu hướng hủy niêm yết có chiều hướng gia tăng từ năm 2021 đến 2025 đặt ra những yêu cầu về tính hấp dẫn và khả năng tiếp cận của thị trường. Thêm vào đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, dù quy mô từng trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh trước khi sụt giảm vào năm 2022, song cơ cấu nhà đầu tư vẫn mất cân đối rõ rệt. Tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân tham gia trực tiếp tăng mạnh đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc trang bị kiến thức tài chính và bảo vệ nhà đầu tư.

Trong khi đó, tỷ lệ nhà đầu tư tổ chức hiện chỉ chiếm khoảng 26%, số lượng doanh nghiệp niêm yết có thành viên Hội đồng quản trị độc lập mới dừng lại ở mức khoảng 27% trong rổ tính VN-Index. Những con số này phản ánh chất lượng quản trị công ty chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp đại chúng, đòi hỏi phải siết chặt kỷ luật thực thi thông qua Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026 vừa được ban hành.

Nhằm hỗ trợ Việt Nam vượt qua các thách thức và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, OECD đã đề xuất 5 nhóm khuyến nghị có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ, tạo thành khung cải cách toàn diện cho giai đoạn tiếp theo.

Thứ nhất về tăng cường niềm tin thị trường và quản trị minh bạch, OECD khuyến nghị áp dụng nghiêm túc Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo cơ chế "tuân thủ hoặc giải trình," thiết lập điểm truy cập thông tin tập trung dễ tiếp cận, nâng tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập tối thiểu lên 1/3, đồng thời phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm toán độc lập để bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số. Thứ hai là khơi thông nguồn vốn cổ phần và hệ sinh thái đầu tư, báo cáo đề xuất linh hoạt hóa tiêu chuẩn niêm yết, xây dựng phân khúc chuyên biệt cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, rút gọn quy trình chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hệ sinh thái vốn đầu tư tư nhân, vốn mạo hiểm.

Thứ ba là mở rộng nguồn vốn dài hạn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp cần đa dạng hóa ngành phát hành sang lĩnh vực sản xuất và hạ tầng, áp dụng quy trình phát hành linh hoạt cho doanh nghiệp có xếp hạng tín nhiệm cao, mở rộng trái phiếu hạ tầng qua mô hình Hợp tác Công-Tư (PPP), xây dựng đường cong lãi suất chuẩn và siết chặt kỷ luật thị trường.

Thứ tư về đa dạng hóa nhà đầu tư và thúc đẩy tiết kiệm dài hạn, OECD lưu ý cần khơi thông nguồn vốn tổ chức từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các quỹ hưu trí, khuyến khích tiết kiệm hộ gia đình gắn với ưu đãi thuế đồng thời đẩy mạnh giáo dục tài chính toàn diện. Cuối cùng là quốc tế hóa thị trường vốn, các chuyên gia khuyến nghị nới rộng giới hạn sở hữu nước ngoài, vận hành tài khoản giao dịch tổng (omnibus account) cho nhà đầu tư nước ngoài và đẩy nhanh lộ trình áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS kết hợp công bố thông tin song ngữ Anh-Việt.

Các khuyến nghị này nhằm hỗ trợ những nỗ lực cải cách đang được Việt Nam triển khai, hướng tới phát triển thị trường vốn có chiều sâu, hiệu quả và có khả năng chống chịu tốt hơn.

Định hình chiến lược quốc tế hóa

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nêu cao tầm quan trọng của thị trường vốn trong việc hỗ trợ khát vọng trở thành nền kinh tế phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam. Thứ trưởng nêu rõ sự cần thiết phải tăng cường vai trò của thị trường vốn là nguồn cung ứng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, bổ trợ cho kênh tín dụng ngân hàng.

Theo Thứ trưởng, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được tổ chức FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ tháng 9/2026, là sự ghi nhận đối với những nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng minh bạch hơn và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường.

“Chúng tôi xác định nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng, mà là khởi đầu của một chặng đường mới, với những đòi hỏi cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và tính bền vững của thị trường. Trong tiến trình đó, quản trị công ty có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp mà còn là nền tảng để xây dựng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài,” Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Hội nghị Bàn tròn là một dấu mốc quan trọng tiếp theo trong quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và OECD. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cho biết thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị, tăng cường minh bạch và công bố thông tin, bảo vệ quyền lợi cổ đông, nâng cao chất lượng quản trị công ty tại doanh nghiệp Nhà nước phù hợp với các chuẩn mực của OECD. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu các khuyến nghị của Báo cáo trên cơ sở phù hợp với bối cảnh của Việt Nam.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì nỗ lực cải cách và hợp tác quốc tế nhằm phát triển thị trường vốn vận hành hiệu quả, ông Yasushi Masaki, Phó Tổng Thư ký OECD chỉ ra: “Kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy phát triển thị trường vốn là một quá trình lâu dài, đòi hỏi cải cách liên tục, thể chế vững mạnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Nhà nước và các thành viên thị trường.”

Đồng tình với nhận định trên, ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Ủy ban Quản trị công ty OECD, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) kiêm Chủ tịch Cơ quan Dịch vụ và Thị trường tài chính Bỉ (FSMA), nhấn mạnh hơn về tầm quan trọng sâu rộng của quản trị công ty và phát triển thị trường vốn tại châu Á. Theo ông, sự vững mạnh và khả năng chống chịu của các thị trường vốn châu Á có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi khu vực, góp phần hỗ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp và tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu.

Về điều này, ông Carmine Di Noia đánh giá Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc củng cố thị trường vốn, cùng với nhiều cải cách quan trọng đang được triển khai. Cam kết rõ ràng của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chương trình cải cách là tín hiệu rất đáng khích lệ đồng thời là yếu tố then chốt để xây dựng thị trường vốn có chiều sâu và khả năng chống chịu tốt hơn, đủ sức hỗ trợ tăng trưởng và phát triển dài hạn của đất nước.

Trong hai ngày làm việc, các phiên thảo luận chuyên đề của Hội nghị sẽ tập trung trao đổi về những xu hướng và diễn biến chính đang định hình hoạt động quản trị công ty tại châu Á. Nội dung thảo luận bao gồm: Vai trò của quản trị công ty đối với phát triển thị trường vốn, tạo lập giá trị doanh nghiệp và củng cố niềm tin của nhà đầu tư; Tác động của trí tuệ nhân tạo; Vai trò của sở giao dịch chứng khoán trong việc thúc đẩy thực hành quản trị công ty tốt; Quản lý và công bố thông tin về nguồn nhân lực; Và, công tác quản lý đối với các tổ chức xếp hạng ESG, nhà cung cấp chỉ số và tổ chức tư vấn biểu quyết.

Hội nghị cũng là dịp OECD ra mắt tại khu vực châu Á Bộ Hướng dẫn mới của OECD dành cho tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp và Báo cáo “Nhà đầu tư tổ chức và các tổ chức cung cấp dịch vụ thị trường vốn tại châu Á.”

Việc đăng cai tổ chức Hội nghị một lần nữa khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng thực hành quản trị công ty phù hợp với Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty G20/OECD. Điều này cũng thể hiện quyết tâm phát triển thị trường vốn minh bạch, hiệu quả, có khả năng chống chịu, đủ sức thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn./.