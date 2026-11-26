Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 21/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các xã, phường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Khách chọn mua hàng tại Siêu thị Dabaco (xã Tân Chi). Ảnh tư liệu.

Theo đó, các sở, ngành và địa phương tập trung tổ chức hoạt động kết nối cung cầu, hội chợ, phiên chợ hàng Việt, chương trình khuyến mại tập trung, kích cầu tiêu dùng và kết nối tiêu thụ nông sản, đặc sản vùng miền. Doanh nghiệp được khuyến khích mở rộng kênh phân phối trực tiếp và trực tuyến, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ số trong bán hàng, đồng thời triển khai Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” nhằm thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt chất lượng tốt, mở rộng đầu ra cho sản xuất trong nước.

Cùng với đó, địa phương khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng điểm bán hàng bình ổn thị trường, tổ chức các chuyến bán hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, chuẩn bị sớm và đầy đủ hàng chính sách, hàng hỗ trợ, mặt hàng thiết yếu và phục vụ Tết, nhất là tại khu vực bị thiệt hại do thiên tai với giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm. Công tác theo dõi sát tình hình sản xuất, thời tiết, dịch bệnh, cân đối cung cầu nông sản thực phẩm thiết yếu và hỗ trợ tiêu thụ nông sản đến vụ thu hoạch rộ cũng được chú trọng nhằm bảo đảm lợi ích cho người sản xuất.

Để giữ nhịp lưu thông thông suốt trong cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán, các đơn vị chức năng, đơn vị vận tải, doanh nghiệp logistics và hệ thống phân phối được yêu cầu xây dựng phương án vận chuyển, điều tiết hàng hóa phù hợp, có phương án dự phòng khi nhu cầu tăng đột biến hoặc lưu thông bị gián đoạn. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát về giá, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Song song với các giải pháp điều tiết và kiểm soát thị trường, thành phố đẩy mạnh tổ chức hội chợ xuân, hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, gắn kết chương trình du lịch, sự kiện văn hóa, thể thao với kích cầu tiêu dùng đặc sản, sản phẩm truyền thống địa phương dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Công tác truyền thông về kích cầu tiêu dùng, quảng bá thương hiệu hàng sản xuất trong nước, các chương trình xúc tiến thương mại và điểm bán hàng bình ổn cũng được tăng cường để người dân nắm bắt kịp thời.