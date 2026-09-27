Những 'vầng trăng khuyết'

Mùa trăng yêu thương

Những ngày này, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp mọi nơi. Ở Trường Giáo dục chuyên biệt Quảng Trạch, những đứa trẻ đặc biệt vừa có thêm một mùa trăng đầy ấm áp, yêu thương. Với các em, Trung thu không chỉ là bánh, là đèn ông sao hay tiếng trống múa lân rộn ràng, mà còn là cảm giác được hòa mình vào một ngày hội dành riêng cho tuổi thơ.

Chương trình Trung thu năm 2026 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” được Đoàn xã Quảng Trạch phối hợp với Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị, Sở Y tế và Câu lạc bộ xung kích tình nguyện Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức vào chiều 23/9. Cùng với 97 học sinh của trường, 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã cũng được trao quà và học bổng.

Hàng năm, Đoàn xã Quảng Trạch phối hợp với Đoàn trường của các trường THPT trên địa bàn tổ chức Tết Trung thu đầm ấm, vui tươi cho các em học sinh tại Trường Giáo dục chuyên biệt Quảng Trạch - Ảnh: P.P

Cô giáo Dương Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Giáo dục chuyên biệt Quảng Trạch, chia sẻ, với nhiều học sinh ở đây, Trung thu không phải là điều hiển nhiên như với những đứa trẻ khác. “Đêm Trung thu, ngoài bức tường kia là tiếng trống, tiếng nhạc, là những ánh đèn và quà bánh. Còn tại trường, nếu không tổ chức những chương trình như thế này thì có lẽ các em sẽ chẳng biết đêm Trung thu là gì. Bởi thế, năm nào nhà trường cũng phối hợp với Đoàn xã Quảng Trạch và các trường THPT trên địa bàn tổ chức Trung thu cho học sinh. "Chị Hằng", "chú Cuội", những trò chơi, tiết mục văn nghệ hay mâm cỗ đêm rằm dần trở thành những ký ức đẹp trong tuổi thơ của các em”, cô Hằng cho hay.

Theo anh Phạm Anh Dũng, Bí thư Đoàn xã Quảng Trạch, điều quan trọng sau mỗi chương trình không phải là trao được bao nhiêu phần quà, mà là các em có cảm nhận được mình đang được quan tâm hay không. “Các em có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có quyền được vui đón Trung thu, được quan tâm và sẻ chia. Chúng tôi mong muốn cùng nhà trường và các đơn vị đồng hành mỗi năm đều mang đến cho các em một mùa trăng thật vui, để mỗi chiếc lồng đèn không chỉ thắp sáng đêm Trung thu mà còn thắp lên những ước mơ đẹp”, anh Dũng chia sẻ.

Em Nguyễn Trung Nguyên, đến từ phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đã trải qua nhiều mùa Trung thu dưới mái trường đặc biệt này. Với Nguyên, những ngày hội như thế đã trở thành một phần ký ức đẹp của tuổi học trò. “Năm nào chúng em cũng được thầy cô và các anh chị đoàn viên tổ chức mừng Trung thu. Dịp này, chúng em còn được lãnh đạo tỉnh, xã và các đoàn công tác đến thăm và tặng quà. Những lúc như thế, em cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của tình yêu thương mọi người dành cho chúng em”, Nguyên chia sẻ.

Còn với Giáp Thị Hồng Diệu, một học sinh khiếm thính, Tết Trung thu là dịp để em tự tin thể hiện mình. Từ khi vào học, Diệu tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cùng các bạn làm nên sắc màu riêng cho sân trường trong đêm hội.

Theo cô Dương Thị Hằng, mỗi học sinh ở trường có một hoàn cảnh riêng nhưng điểm chung là chịu nhiều thiệt thòi. Có em mang khuyết tật, có em thiếu vắng tình thân, có em mang trong mình những căn bệnh khiến cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng nhọc nhằn.

“Vì thế, nơi đây rất cần sự sẻ chia của xã hội. Chúng tôi mong các em cảm nhận được tình thương từ mọi người, để phần nào khỏa lấp những khó khăn, nhọc nhằn đang đè lên đôi vai nhỏ bé, để các em có thể gạt đi nước mắt và vui trọn một ngày của riêng mình”, cô Hằng chia sẻ.

Vì những trẻ thơ kém may mắn

Một đêm Trung thu có thể mang đến niềm vui, nhưng với những em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, điều các em cần còn là một hành trình dài có người đồng hành, đỡ đầu.

Bùi Hương Mai (SN 2013), ở thôn Tú Loan, là một trong những đứa trẻ như thế. Cha mất, mẹ bỏ đi khi Hương mới 10 tháng tuổi. Em lớn lên bên người bà nội già yếu, từng bị tai biến. Cuộc sống của hai bà cháu chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật.

Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN xã Quảng Trạch đã kết nối các cá nhân hảo tâm hỗ trợ Hương hơn 2 triệu đồng mỗi tháng. Với hai bà cháu, đó không chỉ là khoản tiền giúp vơi bớt khó khăn, mà còn là sự hiện diện của những người biết đến hoàn cảnh, nhớ đến em và sẵn sàng đồng hành.

Một giờ học ở Trường Giáo dục chuyên biệt Quảng Trạch - Ảnh: P.P

Các em: Nguyễn Văn Tùng mồ côi cha, mẹ sức khỏe yếu; Trần Thị Thùy Trang mồ côi cha, mẹ sức khỏe yếu, mắt mờ; Võ Hoài Phương Thảo có mẹ bị suy thận nặng, cha công việc không ổn định; Nguyễn Thị Hoài Như mồ côi cha, một mình mẹ nuôi hai chị em… Mỗi em là một câu chuyện, nhưng phía sau những câu chuyện ấy đều là một khoảng trống cần được lấp đầy bằng tình thương.

Chị Đậu Thị Phương Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quảng Trạch, cho biết từ giữa năm 2021 đến nay, hội đã trực tiếp hỗ trợ và kết nối hỗ trợ 30 trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí hơn 689 triệu đồng. Riêng hội trực tiếp kết nối, nhận đỡ đầu 10 trẻ với tổng kinh phí hơn 285 triệu đồng.

Tại chương trình “Mẹ đỡ đầu chắp cánh ước mơ” tổ chức cuối tháng 8/2026, hội tiếp tục kết nối các nhà hảo tâm và sử dụng nguồn quỹ “Xây dựng quỹ vì phụ nữ và trẻ em, chung tay bảo vệ môi trường” để nhận đỡ đầu thêm 13 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng. Những con số ấy cho thấy sự sẻ chia đang được nối dài, từ những món quà trong một dịp lễ thành sự đồng hành bền bỉ với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Điều đáng quý là sự sẻ chia không chỉ được tính bằng tiền. Những năm qua, cán bộ Hội LHPN còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ sách vở, quần áo, xe đạp, đồ dùng học tập; phối hợp chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần và kỹ năng sống cho các em.

“Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không thể chỉ dừng lại ở một món quà hay một dịp lễ. Chúng tôi mong muốn kết nối được nhiều hơn nữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để cùng đồng hành lâu dài với các em, để các em không cảm thấy mình đơn độc trên hành trình trưởng thành. Sự đồng hành ấy không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn trong học tập, chăm sóc sức khỏe đến đời sống tinh thần và kỹ năng sống. Khi có thêm một người quan tâm, một bàn tay nâng đỡ, các em sẽ có thêm niềm tin để vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục đến trường và vươn lên trong cuộc sống”, chị Đậu Thị Phương Lan, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Trạch chia sẻ.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030, Hội LHPN xã Quảng Trạch tiếp tục rà soát, theo dõi trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng hồ sơ từng trường hợp để kết nối nguồn lực phù hợp. Các hình thức hỗ trợ hướng tới đa dạng hơn, từ nhận đỡ đầu lâu dài, hỗ trợ học phí, sách vở, đồng phục, bảo hiểm đến những nhu cầu thiết yếu và hỗ trợ đột xuất khi cần.

Công tác chăm lo cũng được gắn với các hoạt động dành cho trẻ em như Tết yêu thương, Tháng hành động vì trẻ em, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, năm học mới và các hoạt động an sinh xã hội khác. Đó cũng là cách để một đêm Trung thu không chỉ kết thúc khi tiếng trống hội ngừng vang. Sau những chiếc bánh, món quà và lời chúc, phía trước các em vẫn còn cả một hành trình dài cần được tiếp sức.

Trung thu rồi sẽ qua, đèn lồng rồi sẽ tắt. Nhưng có những ánh sáng không dễ tắt. Đó là ánh sáng được thắp lên từ sự quan tâm, sẻ chia và những bàn tay sẵn sàng nắm lấy một đứa trẻ khi em cần. Bởi trẻ thơ, dù lành lặn hay mang những khiếm khuyết riêng, dù đủ đầy hay còn nhiều khoảng trống, đều cần một vòng tay để lớn lên. Và những “vầng trăng khuyết”, khi được yêu thương và tiếp sức, vẫn có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình.