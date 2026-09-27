Havina Group: Mở rộng những giới hạn của lớp học

Ngày 29/5/2026, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) đã phối hợp với Havina Group tổ chức chuyên đề “Làm chủ tương lai cùng AI Agent”, với sự tham gia của sinh viên, giảng viên, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp.

Ngày 29/5/2026, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS) đã phối hợp với Havina Group tổ chức chuyên đề “Làm chủ tương lai cùng AI Agent”, với sự tham gia của sinh viên, giảng viên, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp. Tại đây, sinh viên không chỉ được nghe về một công nghệ đang phát triển rất nhanh mà còn được đặt trước một câu hỏi gần gũi với cuộc sống nghề nghiệp: khi AI thay đổi cách con người làm việc, những năng lực nào sẽ trở nên quan trọng hơn?

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch sáng lập và điều hành Havina Group, cũng tham gia trao đổi với các chuyên gia.

Có thể thấy, đây là một buổi trò chuyện về AI và cũng là một cơ hội giúp sinh viên đến gần hơn với các doanh nghiệp. Hai hoạt động tưởng như khác nhau nhưng cùng gặp ở một điểm: chuẩn bị cho người học một hành trình không dừng lại ở cánh cửa giảng đường.

Đầu năm 2026, Havina Group ký MoU với Công ty TNHH Dịch vụ Giải pháp Nhân sự GLA và Công ty TNHH Respect Việt Nam để triển khai chương trình S2M - School to Market. Chương trình hướng tới việc giúp sinh viên tiếp cận doanh nghiệp thông qua thực tập, dự án thực tế và trải nghiệm nghề nghiệp, trong đó có các lĩnh vực như điện tử, vi mạch và bán dẫn.

Nếu AI đặt ra câu hỏi về những năng lực trong tương lai, S2M bắt đầu từ một vấn đề gần hơn: khoảng cách giữa những kiến thức sinh viên được học và nhu cầu của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch sáng lập và điều hành Havina Group (bên trái), cũng tham gia trao đổi với các chuyên gia tại chương trình Làm chủ tương lai cùng AI Agent.

Khi việc học bước ra khỏi giảng đường

Trong nhiều năm, giáo dục thường được hình dung như một hành trình khá rõ ràng: học tập, tốt nghiệp rồi đi làm. Nhưng sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và thị trường lao động đang khiến ranh giới ấy ngày càng mờ đi.

Một ngành nghề có thể thay đổi chỉ sau vài năm. Những công việc mới xuất hiện cùng với công nghệ mới. Những kỹ năng từng được coi là lợi thế có thể nhanh chóng trở thành yêu cầu phổ biến. Người trẻ vì thế không chỉ cần một nền tảng kiến thức mà còn phải biết thích ứng, học tiếp và làm quen với môi trường nghề nghiệp từ sớm.

Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, ban hành ngày 22/8/2025, nhấn mạnh yêu cầu “học đi đôi với hành”, “lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, “nhà trường gắn liền với xã hội”; đồng thời khuyến khích mở rộng hợp tác, liên kết giữa các cơ sở giáo dục với tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực.

S2M của Havina được đặt ngay trong khoảng giao giữa nhà trường và thị trường ấy.

Ngày 10/1/2026, khi ký thỏa thuận hợp tác triển khai S2M, Havina cùng các đối tác đặt mục tiêu xây dựng cơ chế kết nối lâu dài giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên. Thực tập, dự án thực tế và trải nghiệm tại doanh nghiệp được đưa vào quá trình chuẩn bị nghề nghiệp thay vì chờ đến khi sinh viên hoàn thành việc học.

Ý tưởng “School to Market” vì thế không quá xa xôi, là cách rút ngắn quãng đường từ giảng đường đến nơi làm việc, để sinh viên có cơ hội sớm hơn hiểu doanh nghiệp cần gì và bản thân phù hợp với điều gì.

Câu chuyện này cũng gắn với mối quan hệ giữa Havina và ULIS, nơi ông Nguyễn Văn Dũng là cựu sinh viên Khoa Anh của ULIS. Theo thông tin từ nhà trường, ông từng tham gia các hoạt động phát triển kỹ năng mềm và hỗ trợ sinh viên tìm việc làm. Mối quan hệ ấy được duy trì qua nhiều năm, trong đó có các chương trình hướng nghiệp, học bổng và tuyển dụng.

Tháng 10/2024, Havina Group và ULIS cùng tổ chức chương trình trao học bổng, tọa đàm hướng nghiệp và phỏng vấn tuyển dụng. Ông Dũng trực tiếp giới thiệu các cơ hội nghề nghiệp trong hệ sinh thái Havina và trao đổi với sinh viên về định hướng nghề nghiệp, học bổng và phát triển bản thân.

Nhà trường khi đó không chỉ là nơi đào tạo, mà còn là doanh nghiệp; doanh nghiệp cũng không chỉ xuất hiện ở cuối hành trình để tuyển người. Hai bên gặp nhau sớm hơn, khi sinh viên vẫn còn đang học và còn thời gian để điều chỉnh năng lực, lựa chọn và kỳ vọng nghề nghiệp của mình.

Đó cũng là cách một câu chuyện về giáo dục bắt đầu chuyển sang câu chuyện về nghề nghiệp.

Từ một lớp học ngoại ngữ đến thế giới rộng hơn

Nếu kết nối với doanh nghiệp giúp người học nhìn gần hơn vào tương lai nghề nghiệp, giáo dục quốc tế lại mở ra một không gian rộng hơn.

Havina Group được thành lập tại Singapore vào năm 2011, sau đó phát triển hoạt động tại Việt Nam. Từ đào tạo ngoại ngữ, tổ chức này mở rộng sang hướng nghiệp, tư vấn giáo dục quốc tế, học bổng, thực tập và tìm kiếm việc làm.

Havina Global hiện có mạng lưới hợp tác với hơn 1.000 trường đại học trên thế giới, đồng thời cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc lựa chọn ngành học, học bổng, du học và định hướng nghề nghiệp.

Ở cách tiếp cận này, du học không phải là một điểm đến tách biệt.

Một học sinh trước khi lên đường cần biết mình muốn học gì, phù hợp với môi trường nào và sau đó sẽ làm gì. Ngoại ngữ, lựa chọn ngành học, trường học, học bổng, khả năng thích nghi, thực tập và cơ hội nghề nghiệp có thể nằm trên cùng một hành trình.

Ngày 25/9, Havina tham dự Triển lãm Giáo dục Đại học Hoa Kỳ - EducationUSA 2026 tại Hà Nội, nơi học sinh, sinh viên và phụ huynh có cơ hội gặp gỡ đại diện của 60 trường đại học và cao đẳng tại Mỹ.

Trong tháng 9/2026, đại diện Havina Global tham gia các sự kiện tuyển sinh quốc tế, làm việc với đại diện các trường và tổ chức giáo dục từ nhiều quốc gia để cập nhật thông tin tuyển sinh, ngành học và xu hướng giáo dục cho mùa tuyển sinh 2027. Ngày 25/9, Havina tham dự Triển lãm Giáo dục Đại học Hoa Kỳ - EducationUSA 2026 tại Hà Nội, nơi học sinh, sinh viên và phụ huynh có cơ hội gặp gỡ đại diện của 60 trường đại học và cao đẳng tại Mỹ.

Những hoạt động ấy đặt Havina vào một vị trí rộng hơn so với một đơn vị tư vấn du học đơn thuần. Người học được tiếp cận thêm thông tin, cơ hội và những lựa chọn giáo dục quốc tế; trong khi câu chuyện học tập được đặt trong mối liên hệ với con đường nghề nghiệp sau đó.

Cách tiếp cận này cũng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục Việt Nam. Nghị quyết 71 nhấn mạnh việc phát triển giáo dục hài hòa giữa tính dân tộc và tính toàn cầu, tiếp thu tinh hoa nhân loại, các chuẩn mực quốc tế và đào tạo công dân Việt Nam có khả năng hội nhập.

Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn những con số hay chương trình là câu hỏi đứng sau: làm thế nào để những gì người trẻ học hôm nay có thể trở thành hành trang cho thế giới mà họ sẽ bước vào ngày mai?

Người sáng lập và hành trình trở lại giảng đường

Có một vòng tròn khá thú vị trong hành trình của Chủ tịch Havina Group Nguyễn Văn Dũng: từ giảng đường ULIS, ông bước vào lĩnh vực giáo dục; rồi nhiều năm sau, chính ông trở lại những giảng đường ấy, lần này ở phía bên kia bục giảng.

Ông xây dựng Havina Group và tiếp tục gắn hoạt động của mình với giáo dục, hướng nghiệp và việc làm. Khi trở lại ULIS, ông không còn ở vị trí của một người học mà là người chia sẻ với sinh viên về nghề nghiệp, công nghệ và những cơ hội trước mắt.

Trong chương trình Career Orientation Semester của Havina, ông Dũng được giới thiệu với vai trò chuyên gia quản trị kinh doanh, cùng với các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực. Chương trình hướng tới việc giúp học sinh hiểu bản thân, tìm hiểu nghề nghiệp, tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp và chuẩn bị những kỹ năng cần thiết cho con đường phía trước.

Đến chương trình về AI Agent tại ULIS tháng 5/2026, ông Dũng lại xuất hiện cùng các chuyên gia công nghệ để trao đổi với sinh viên.

Những lần trở lại giảng đường ấy tạo nên một mạch khá tự nhiên trong hành trình của ông: từ người học bước vào giáo dục, rồi từ giáo dục trở lại với người học, nhưng ở một vị trí khác – vị trí của người kết nối.

Có thể từ đó hiểu rõ hơn cách Havina xây dựng các hoạt động của mình.

Ngoại ngữ, hướng nghiệp, du học, thực tập, việc làm hay những chương trình về công nghệ không nhất thiết phải là những mảng riêng biệt. Với người học, chúng có thể nằm trên cùng một hành trình. Một học sinh học ngoại ngữ có thể bắt đầu nghĩ về nghề nghiệp. Một sinh viên tìm kiếm nơi thực tập có thể hiểu rõ hơn về điều mình muốn làm. Một người chuẩn bị du học có thể đồng thời phải lựa chọn cả ngành nghề và môi trường làm việc trong tương lai.

Phía sau những lựa chọn ấy là một yêu cầu ngày càng rõ ràng: khả năng thích ứng.

Sau hơn một thập niên phát triển, Havina hiện giới thiệu mình là một hệ sinh thái giáo dục và nghề nghiệp, với các hoạt động từ đào tạo ngoại ngữ, hướng nghiệp, giáo dục quốc tế đến thực tập và việc làm; cùng mạng lưới hơn 30 trung tâm đào tạo và văn phòng trong nước và quốc tế.

Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn quy mô là vị trí Havina lựa chọn.

Không đứng thay nhà trường, không đứng thay doanh nghiệp và cũng không chỉ dừng lại ở việc đưa người học ra nước ngoài. Havina tìm cách đứng ở giữa.

Ở đó, một trường đại học có thể gặp một doanh nghiệp; sinh viên có thể gặp nhà tuyển dụng; học sinh có thể tiếp cận các trường đại học quốc tế; người học có thể nghe trực tiếp từ những người đang làm việc trong lĩnh vực mà mình quan tâm.

AI, S2M hay giáo dục quốc tế, nhìn từ những góc khác nhau, đều trở lại một câu hỏi: người trẻ cần được chuẩn bị như thế nào để bước vào thế giới của chính mình?

Câu hỏi ấy ngày càng rõ hơn khi AI bước vào giáo dục và công nghệ tiếp tục thay đổi cách con người học tập, làm việc. Trong bối cảnh đó, những kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và các nguồn lực giáo dục bên ngoài càng trở nên ý nghĩa.

Hơn 15 năm sau khi được thành lập tại Singapore, Havina đã phát triển từ đào tạo ngoại ngữ lên một hệ sinh thái giáo dục, hướng nghiệp và kết nối nghề nghiệp rộng hơn. Câu chuyện ấy gắn khá chặt với hành trình của người sáng lập Nguyễn Văn Dũng – một cựu sinh viên trở lại giảng đường, nhưng ở vai trò là một người làm giáo dục và kết nối.

Một lớp học ngoại ngữ có thể chỉ bắt đầu bằng một bài học. Nhưng phía sau bài học ấy có thể là một ngành học, một học bổng, một kỳ thực tập, một công việc hoặc một hành trình bước ra thế giới. Với Havina, có lẽ giá trị của giáo dục nằm ở chính những khoảng nối ấy – nơi những gì người trẻ học hôm nay bắt đầu gặp những gì họ sẽ làm ngày mai.