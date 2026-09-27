Xây dựng bản lĩnh bằng tri thức thật để trở thành công dân toàn cầu

Đại diện các tân sinh viên khóa 64 Học viện Tài chính chụp ảnh cùng các thầy cô.

Ngày 27/9, Học viện Tài chính tổ chức lễ chào đón tân sinh viên CQ64 và trao học bổng của các nhà tài trợ. Năm 2026, Học viện có 8.415 tân sinh viên nhập học tại Trụ sở chính, cùng hai Phân hiệu tại Hưng Yên và TPHCM. Số thí sinh trúng tuyển thực tế nhập học được phân thành 178 lớp sinh viên theo chương trình đào tạo.

Năm nay, nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình tuyển sinh. Các khâu từ cung cấp thông tin tuyển sinh, tư vấn, tiếp nhận hồ sơ, xác nhận nhập học trực tuyến, cập nhật dữ liệu đến hướng dẫn tân sinh viên được thực hiện ngày càng nhanh chóng, thuận tiện và chính xác, góp phần giảm thời gian, giấy tờ và công sức cho người học.

NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng trao đổi với các tân sinh viên.

NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, đầu năm nay, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam đã chính thức ra mắt tại Đà Nẵng và TPHCM. Gần đây, Học viện Tài chính đã công bố quyết định thành lập Phân hiệu tại TPHCM, trở lại trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước sau hơn hai thập kỷ. Tầm vóc của một trung tâm tài chính đo bằng bản lĩnh và trí tuệ của những con người vận hành nó, đất nước đang cần những con người ấy.

Để sẵn sàng cho sứ mệnh ấy, Giám đốc Học viện Tài chính nhắn nhủ các tân sinh viên hãy dám nuôi khát vọng lớn. Đừng chỉ học để có một tấm bằng; hãy học để đứng ở những vị trí mà đất nước cần.

Trong Thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ân cần mong mỏi các cháu học sinh, sinh viên cả nước hãy “nuôi dưỡng ước mơ, bền bỉ học tập, làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau thất bại và đem tài năng của mình phụng sự Nhân dân, đất nước”. Đó cũng chính là hành trang của thế hệ CQ64 Học viện Tài chính.

Các tân sinh viên Học viện Tài chính nhập học năm 2026.

Bên cạnh đó, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng mong muốn các em hãy xây bản lĩnh bằng tri thức thật; dùng trí tuệ nhân tạo AI như đôi cánh, nhưng đừng để nó tư duy thay mình. Hãy chinh phục ngoại ngữ, công nghệ và các chuẩn mực quốc tế để trở thành những công dân toàn cầu hội nhập mà vẫn đậm bản sắc Việt Nam.

"Đặc biệt, các em hãy giữ trọn chữ tín bởi Tài chính, suy cho cùng, là ngành của niềm tin. Một con số trung thực, một báo cáo minh bạch, một quyết định liêm chính là nền móng của cả một nền tài chính lành mạnh" - Giám đốc Học viện Tài chính Nguyễn Đào Tùng nhắn nhủ.

Thay mặt cho các tân sinh viên phát biểu, em Trần Lê Bảo Quyên - sinh viên lớp CQ64.01.09QT01, Khoa Tài chính doanh nghiệp, Chuyên ngành Phân tích tài chính bày tỏ niềm vui, sự tự hào khi chính thức bước vào Học viện Tài chính - nơi ươm mầm tri thức, chắp cánh ước mơ và mở ra hành trình 4 năm đại học đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập niềm vui.

Lãnh đạo Học viện chúc mừng các tân thủ khoa đầu vào năm 2026.

Lãnh đạo Học viện trao học bổng của các đơn vị tài trợ cho các tân sinh viên xuất sắc năm 2026.

Nữ sinh bộc bạch, giữa nhiều lựa chọn, em biết rằng Học viện Tài chính là nơi mình muốn thuộc về. Tình yêu ấy không chỉ đến từ danh tiếng của một cơ sở đào tạo hàng đầu về tài chính, kế toán, kiểm toán và kinh tế, mà còn từ những câu chuyện được nghe về ngôi trường 63 năm truyền thống - cái nôi đào tạo biết bao chuyên gia, nhà lãnh đạo và tài năng trẻ đóng góp cho nền kinh tế đất nước.

"Chúng em kỳ vọng hành trình sắp tới không chỉ là tiếp thu kiến thức, mà còn mở ra cơ hội khai phá tư duy, sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh và vượt qua giới hạn của bản thân. Học viện Tài chính sẽ tạo nhiều cơ hội phát triển toàn diện cho người học. Dưới sự dẫn dắt tận tâm của thầy cô và các thế hệ đi trước, chúng em sẽ được trau dồi tri thức, rèn luyện kỹ năng và xây dựng nhân cách vững vàng", Bảo Quyên bày tỏ.

Với giá trị cốt lõi “Chất lượng - Uy tín - Hiệu quả - Chuyên nghiệp và Hiện đại”, Học viện Tài chính phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong năm cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu Việt Nam, tự chủ, phát triển trên nền tảng số và đạt chuẩn kiểm định quốc tế; tầm nhìn đến năm 2045 vươn tới nhóm các cơ sở giáo dục đại học uy tín của khu vực và thế giới.