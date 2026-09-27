Trường học điều chỉnh quy định để đảm bảo an toàn cho học sinh

Phụ huynh và học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu) tìm hiểu về tổ hợp môn học lớp 10 vào đầu năm học 2026-2027

Trường THPT Phú Nhuận (phường Đức Nhuận) vừa thông báo điều chỉnh quy định trang phục đối với học sinh cả ba khối lớp.

Theo thông báo của trường, dù yêu cầu về trang phục theo đặc thù môn học trước đây tạo sự chỉnh tề, đẹp và đồng bộ, song cũng gây “khó khăn, bất tiện cho phần lớn học sinh”. Theo quy định mới, nếu có tiết học môn Thể dục hoặc Giáo dục quốc phòng và an ninh, học sinh được mặc trang phục thể dục cả ngày. Ngoài ra, các em có thể mang theo một bộ dự phòng để thay đổi khi cần thiết.

Thông báo điều chỉnh quy định về trang phục của Trường THPT Phú Nhuận

Trước đó, học sinh và phụ huynh Trường THPT Phú Nhuận đã phản ánh với nhà trường về một số quy định liên quan phù hiệu, đồng phục. Sau khi tiếp thu ý kiến của phụ huynh và học sinh, quy định về trang phục đã được điều chỉnh nhằm tạo sự thoải mái cho học sinh.

Tương tự, tại Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa), sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng trường không mở nhiều cổng cho học sinh ra về, Ban Giám hiệu Trường THPT Marie Curie đã lên tiếng giải thích về phương án phân luồng đang áp dụng.

Theo đó, vào giờ tan học, cả 6 cổng được mở linh hoạt, gồm cổng 2, 3, 5A, 5B, 5C và 8. Học sinh được hướng dẫn sử dụng lối đi phù hợp với từng khu vực.

Trường THPT Marie Curie cho biết cách tổ chức phân luồng này đã được thực hiện trong nhiều năm nhằm hạn chế phụ huynh, học sinh tập trung ở một cổng, gây ùn ứ và ảnh hưởng đến giao thông.

Học sinh Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa) trong một giờ học

"Ban Giám hiệu Trường THPT Marie Curie cảm ơn sự đồng hành, phối hợp của quý phụ huynh và học sinh trong việc thực hiện các phương án phân luồng, góp phần bảo đảm an toàn, trật tự và thuận lợi cho học sinh khi ra về. Nhà trường hoan nghênh tinh thần đóng góp ý kiến để nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho quý phụ huynh và các em học sinh có cơ hội được học tập, sinh hoạt trong môi trường đảm bảo tiêu chuẩn, góp phần xây dựng Trường học hạnh phúc", thông báo của trường nêu.

Trước đó, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu) gửi thông báo đến toàn thể học sinh về việc có thể đi dép hoặc giày phù hợp điều kiện thời tiết trong những ngày mưa bão.

Cụ thể, trong điều kiện thời tiết mưa lớn, giày ướt không chỉ gây khó chịu mà còn khiến việc đến lớp trở nên bất tiện. Vì vậy, nhà trường hướng dẫn học sinh có cách xử lý phù hợp, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu về sự gọn gàng, an toàn khi đến trường.

Năm học 2026-2027, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo TPHCM là đảm bảo môi trường học đường an toàn, lành mạnh, hạnh phúc và công bằng trong tiếp cận giáo dục cho tất cả học sinh. Mục tiêu đó không chỉ được triển khai ở các chương trình, kế hoạch lớn mà thông qua những việc làm rất cụ thể, hướng đến mục tiêu đảm bảo an toàn, lấy người học làm trung tâm.