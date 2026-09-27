8 đại học Việt Nam vào top 500 thế giới theo nhóm ngành năm 2026
Các trường đại học gồm Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Đại học Duy Tân, Đại học Tôn Đức Thắng.
Tổ chức xếp hạng đại học ARWU của Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới theo 57 ngành, thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Khoa học sinh học, Khoa học y tế và Khoa học xã hội.
Việt Nam có 8 trường đại học lọt top 500 thế giới là: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/8-dai-hoc-viet-nam-vao-top-500-the-gioi-theo-nhom-nganh-nam-2026-post1138637.vnp