8 đại học Việt Nam vào top 500 thế giới theo nhóm ngành năm 2026

Năm học 2026-2027 vừa bắt đầu, cùng với ổn định nền nếp dạy và học, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền pháp luật. Từ an toàn giao thông, phòng, chống ma túy đến bạo lực học đường, an toàn trên không gian mạng…, thực tế đặt ra yêu cầu không chỉ tuyên truyền nhiều, mà cần giúp học sinh nhận diện đúng những rủi ro pháp lý có thể gặp ở từng lứa tuổi.