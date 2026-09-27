IELTS vẫn được dùng trong tuyển sinh đại học

Dự thảo sửa đổi Quy chế tuyển sinh mà Bộ đang lấy ý kiến không loại bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, mà đề xuất không cho phép các trường tự ý quy định điểm cộng thêm từ chứng chỉ, thành tích hoặc tiêu chí bổ sung.

Điểm mới là hạn chế tình trạng cùng một chứng chỉ nhưng mỗi trường quy định mức điểm cộng khác nhau, tạo sự thiếu thống nhất trong cách đánh giá cùng 1 kết quả của thí sinh. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, IELTS vẫn có thể được quy đổi hoặc thay thế điểm môn Ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy định. Thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế vẫn có thể được xét tuyển thẳng nếu đáp ứng điều kiện.

Định hướng của dự thảo là gắn tiêu chí xét tuyển với năng lực thực sự cần thiết của ngành đào tạo, bảo đảm đánh giá thí sinh theo những yêu cầu phù hợp với chương trình học.

VTV24