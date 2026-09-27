Thí sinh Khánh Hòa đoạt Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026

Tại lễ bế mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 năm 2026 diễn ra ngày 27-9 tại Thượng Hải (Trung Quốc), em Ông Phú Quy - sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa đoạt Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc (Medal for Excellence) ở nghề năng lượng tái tạo.

Thí sinh Ông Phú Quy tại lễ bế mạc kỳ thi.

Ông Phú Quy là 1 trong 3 thí sinh của đoàn Việt Nam đoạt Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc tại kỳ thi năm nay. Hai thí sinh còn lại là em Đỗ Văn Đức - sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, đoạt Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc nghề tiện CNC; em Nguyễn Ngọc Được - sinh viên Đại học Phenikaa đoạt Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc nghề phay CNC. Đặc biệt, em Đỗ Văn Đức được chọn là thí sinh có thành tích xuất sắc đại diện cho Việt Nam để vinh danh tại lễ bế mạc kỳ thi.

Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc được trao cho các thí sinh đạt từ 700 điểm trở lên trên tổng số 800 điểm nhưng không đoạt huy chương vàng, bạc hoặc đồng. Ở mỗi nghề, Ban tổ chức chỉ trao 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Quang cảnh lễ bế mạc kỳ thi.

Thí sinh Ông Phú Quy giành Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc (Medal for Excellence).

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 27-9 tại Thượng Hải, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Kỳ thi thu hút hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề, cùng hàng nghìn quan sát viên và khách tham quan quốc tế. Đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi với 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề, trong đó Khánh Hòa có thí sinh Ông Phú Quy dự thi nghề năng lượng tái tạo.

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới là sân chơi uy tín về kỹ năng nghề trên toàn cầu, chủ yếu dành cho thanh niên từ 22 tuổi trở xuống. Đây là nơi hội tụ những thí sinh xuất sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam tham dự kỳ thi từ năm 2007. Qua các kỳ thi, các thí sinh Việt Nam đã đạt huy chương ở một số nghề như: Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, phay CNC, tiện CNC và nhiều chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc ở các nghề khác.

Việc 3 thí sinh Việt Nam đoạt Huy chương Kỹ năng nghề xuất sắc tại kỳ thi năm nay tiếp tục ghi nhận năng lực chuyên môn của các thí sinh Việt Nam trong môi trường thi đấu quốc tế, đồng thời góp phần khẳng định chất lượng đào tạo kỹ năng nghề của Việt Nam trong quá trình hội nhập.