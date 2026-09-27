Việt Nam góp tiếng nói trong định hướng phát triển các kỳ thi WorldSkills

Ngày 27/9, tại Thượng Hải (Trung Quốc), Trưởng đoàn Việt Nam - bà Lê Thị Hằng, Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ GD&ĐT) đã tham dự Hội nghị Đại hội đồng WorldSkills (GA) và Ban Tổ chức WorldSkills. Đây là dịp các thành viên cùng theo dõi, trao đổi về những vấn đề liên quan đến hoạt động của WorldSkills và các kỳ thi kỹ năng nghề.

Bà Lê Thị Hằng, Trưởng đoàn Việt Nam và ông David Hoey, Giám đốc điều hành (CEO) của Tổ chức Kỹ năng nghề Thế giới (WorldSkills International).

Một trong những nội dung được công bố tại hội nghị là kết quả Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 năm 2026, trong đó Đoàn Việt Nam tham dự ở 11 nghề và có 3 nghề đạt Huy chương kỹ năng nghề Xuất sắc (Medal for Excellence).

Ba thí sinh Việt Nam được trao Huy chương kỹ năng nghề Xuất sắc gồm: Đỗ Văn Đức, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ở nghề Tiện CNC; Nguyễn Ngọc Được, sinh viên Trường Đại học Phenikaa, ở nghề Phay CNC đều do Viện đào tạo kỹ năng nghề thuộc Công ty TNHH DENSO Việt Nam huấn luyện và Ông Phú Quy, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa, ở nghề Năng lượng tái tạo.

Huy chương kỹ năng nghề Xuất sắc được trao cho thí sinh đạt từ 700 điểm trở lên trên thang điểm 800 nhưng không đoạt huy chương vàng, bạc hoặc đồng. Mỗi nghề chỉ có một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng.

Đặc biệt, Đỗ Văn Đức, thí sinh giành Huy chương Xuất sắc ở nghề Tiện CNC, được lựa chọn là thí sinh có thành tích xuất sắc đại diện cho Việt Nam để vinh danh tại Lễ Bế mạc Kỳ thi.

Bảng thành tích của thí sinh Việt Nam tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình làm việc ngày 27/9, một nội dung được giới thiệu tại hội nghị là công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2028 tại Aichi, Nhật Bản.

Việc chuẩn bị cho một kỳ thi quy mô quốc tế được đặt trong mối liên hệ với nhiều vấn đề khác của WorldSkills, từ tổ chức kỳ thi đến định hướng phát triển trong những năm tiếp theo.

Hướng tới phát triển kỹ năng nghề đến năm 2035

Trước thềm Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026, Trưởng đoàn Việt Nam Lê Thị Hằng đã tham dự cuộc họp của Ủy ban Phát triển chiến lược WorldSkills (SDC).

Nội dung cuộc họp tập trung vào định hướng phát triển WorldSkills đến năm 2035; đổi mới các kỳ thi; phát triển mạng lưới thành viên, đội ngũ chuyên gia và thí sinh; cùng những vấn đề liên quan đến tài chính và nguồn lực.

Các nội dung được thảo luận cho thấy hoạt động của WorldSkills không chỉ tập trung vào việc tổ chức một kỳ thi và trao huy chương. Đằng sau mỗi kỳ thi còn có những vấn đề rộng hơn liên quan đến chuẩn nghề nghiệp, phương pháp đào tạo, đội ngũ chuyên gia và thí sinh, cũng như việc chuẩn bị nguồn nhân lực trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Với Việt Nam, việc tham dự các hoạt động của WorldSkills vừa gắn với quá trình thi đấu của thí sinh, vừa tạo điều kiện để đoàn Việt Nam tiếp cận những nội dung đang được đặt ra trong quá trình phát triển kỹ năng nghề quốc tế.

Quang cảnh Lễ bế mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026.

Cùng với kết quả trên, các hoạt động của Trưởng đoàn Việt Nam tại Hội nghị Đại hội đồng WorldSkills, Ban Tổ chức WorldSkills và Ủy ban Phát triển chiến lược WorldSkills cho thấy việc tham gia WorldSkills không chỉ là câu chuyện của những ngày thi đấu.

Đó còn là quá trình theo dõi, trao đổi và tiếp cận những định hướng phát triển kỹ năng nghề trong tương lai, trong đó có mục tiêu phát triển WorldSkills đến năm 2035 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2028 tại Aichi, Nhật Bản.

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 49 năm 2028 tại Nhật bản: Thời gian: 15-20/11/2028 Địa điểm: Aichi, Japan Chủ đề: “Gắn kết kỹ năng cho 1 tương lai bền vững”