[Video] 3 tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù

Xoay quanh câu chuyện học phí đào tạo bác sĩ chạm ngưỡng 70 - 100 triệu đồng/năm, nhiều lo ngại cho rằng đây là một "bộ lọc kinh tế" tạo rào cản với những sinh viên xuất sắc nhưng gia cảnh khó khăn. Trao đổi với phóng viên, dưới góc độ quản lý y tế, ông Phạm Văn Học - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho rằng, mức phí này chưa hề cao so với yêu cầu thực tế, đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ trong công tác tuyển sinh và đầu tư.