[Video] 3 tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù
Chính phủ quy định ba tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù để phục vụ việc lựa chọn phương án sắp xếp, tổ chức lại phù hợp. Việc được xác định thuộc lĩnh vực đặc thù không đồng nghĩa cơ sở được giữ nguyên mô hình tổ chức.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 42/2026 ngày 26/9/2026 về xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù phục vụ sắp xếp, tổ chức lại.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-3-tieu-chi-xac-dinh-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-cong-lap-thuoc-linh-vuc-dac-thu-post991401.html