Từ ngày 1 đến ngày 7-10: Diễn ra Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Theo đó, tuần lễ sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7-10, với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Giờ học môn Tin học của học sinh Trường Tiểu học Nha Trang (trường chính).

Lễ khai mạc hay hoạt động phát động tuần lễ được tổ chức vào ngày 1-10 hoặc gắn với Ngày Khuyến học Việt Nam (ngày 2-10). Các hoạt động của tuần lễ được lựa chọn trên cơ sở nhu cầu học tập thực tế của người học, người lao động và người dân, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó tập trung vào một số hoạt động như: Tăng cường tự học, đọc sách, trải nghiệm, thực hành, dự án học tập gắn với giải quyết vấn đề thực tiễn; tổ chức các lớp, chuyên đề, diễn đàn, hoạt động trải nghiệm về kỹ năng số thiết yếu; sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng mô hình hoạt động gắn với nhu cầu học tập thực tế của người dân và người lao động; tổ chức không gian đọc, không gian học tập số, ngày hội công nghệ, hoạt động giới thiệu sách điện tử, sách nói, học liệu mở, tư liệu địa phương và các nguồn tài nguyên giáo dục có nguồn gốc rõ ràng...

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời; vai trò của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng xã hội học tập; phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động trong tuần lễ; chỉ đạo các nhà trường, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp… Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Hội Khuyến học tỉnh; các sở, ngành liên quan và UBND cấp xã căn cứ vào chức năng và tình hình thực tế để triển khai các hoạt động phù hợp, thiết thực…

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò của học tập suốt đời; gắn học với hành nhằm nâng cao năng lực, năng suất lao động và phát triển bền vững; góp phần thực hiện các chủ trương về phát triển giáo dục, chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”. Đồng thời, huy động nguồn lực xã hội tổ chức các hoạt động học tập thiết thực; duy trì, nhân rộng các mô hình, không gian học tập số hiệu quả và có khả năng ứng dụng thực tiễn.

H.DUNG