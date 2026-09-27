Lớp học cuối tuần ở Bích Đầm

Khi năm học 2026 - 2027 đã diễn ra gần 1 tháng, những học sinh (HS) ở Tổ dân phố Bích Đầm (đảo Hòn Tre, phường Nha Trang) mới khai giảng và học tập. Các thầy cô Trường THCS Nha Trang đang cùng HS ở đảo vượt qua khó khăn, nhằm trang bị cho HS các kiến thức, kỹ năng để tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Lên lớp ngày cuối tuần

Rạng sáng thứ Bảy cuối cùng của tháng 9, sau khoảng 20 phút đi ca nô, tổ công tác Trường THCS Nha Trang đã cập cảng Bích Đầm. Các thầy, cô giáo từ đất liền mang theo nhiều thùng sách vở, quà tặng, vật dụng... Các em nhỏ đứng chờ sẵn tại cầu cảng, vươn tay ra đỡ thầy cô, tranh nhau xách những túi đồ, tíu tít hỏi chuyện.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Nha Trang và bà Phan Thị Thảo Uyên - Hiệu trưởng Trường THCS Nha Trang tặng quà cho học sinh ở Bích Đầm.

Lễ khai giảng muộn dành cho HS lớp phổ cập giáo dục THCS diễn ra giản dị nhưng trang nghiêm, ấm áp. Đón những phần quà là ba lô, sách vở từ các thầy cô tặng, các em đầy vẻ háo hức, vui tươi. Ngay sau lễ khai giảng, những tiết học đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Từng ánh mắt chăm chú dõi theo lời thầy cô giảng, rồi cặm cụi ghi bài, đôi lúc tranh nhau phát biểu. Em Đỗ Thị Ngọc Hoa (sinh năm 2015, HS lớp 6) hào hứng nói: “Thầy, cô giáo đã truyền đạt kiến thức kèm những câu chuyện sinh động, gần gũi cho chúng em dễ hiểu. Em không chỉ muốn biết đọc, biết viết mà còn muốn làm nhiều điều hơn nên sẽ cố gắng đến trường đầy đủ, đúng giờ”.

Ông Nguyễn Thanh Sơn trao quà cho học sinh ở Bích Đầm.

Giờ học Toán của các em học sinh lớp 6 ở Bích Đầm.

Tham gia tổ công tác dạy học ở Bích Đầm, cô Vũ Hoài Thu - Tổ trưởng Tổ Toán - Tin cho biết, các thầy cô đều tình nguyện ra đảo, chỉ mong giúp HS thay đổi nhận thức, chăm ngoan, kiên trì và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Qua những tiết học đầu tiên cho thấy các em đều rất ngoan, có ý thức học tập tốt, chủ động chuẩn bị sách vở, chăm ghi bài và xung phong trả lời câu hỏi. Không có chuông báo tan học, cô trò vẫn say sưa giảng và nghe bài. Chỉ cần các em lên lớp đầy đủ, chịu khó nghe giảng, học bài, các em sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức mới, để khi có cơ hội vào đất liền, các em có thể theo kịp và tiếp nối những thành tích đạt được.

Thắp lửa niềm tin

Tổ dân phố Bích Đầm nằm cuối đảo Hòn Tre, cách bờ biển phường Nha Trang khoảng 15km, với gần 900 nhân khẩu đang sinh sống. Việc đi lại phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện thủy và điều kiện thời tiết nên đời sống người dân, nhất là việc học của con em còn nhiều khó khăn. Tại đây không có trường THCS nên HS khi học hết lớp 5, một số gia đình có điều kiện đưa con vào đất liền học tiếp, còn nhiều em nghỉ học để phụ giúp gia đình với những ước mơ dang dở.

Cô Vũ Hoài Thu dạy học cho các em học sinh ở Bích Đầm.

Thầy Trần Phạm Duy Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nha Trang (phân hiệu Trần Nhật Duật), phụ trách công tác phổ cập tại điểm đảo Bích Đầm cho biết, năm học này, lớp phổ cập có tổng cộng 25 HS từ lớp 6 đến lớp 9, do các giáo viên Trường THCS Nha Trang thuộc các phân hiệu luân phiên giảng dạy. HS được học các môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, nội dung giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp với thời lượng tổng cộng 18 tiết/tuần, kéo dài 35 tuần.

Mỗi tuần, tổ công tác gồm khoảng 10 thầy, cô giáo từ đất liền ra Bích Đầm giảng dạy vào sáng thứ Bảy và trở lại vào chiều Chủ nhật. Được UBND phường bố trí ca nô đưa đón và Đồn Biên phòng Bích Đầm hỗ trợ nơi ở, việc dạy học tại đảo của thầy cô thêm phần thuận lợi. Mặc dù thời gian học tập của HS chỉ có 2 ngày cuối tuần; số HS tham gia các lớp phổ cập còn thiếu, đặc biệt lớp 8 chỉ có 4 HS, nhà trường vẫn tiếp tục tổ chức dạy học theo kế hoạch, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tích cực vận động thêm gia đình và HS tham gia lớp phổ cập.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Nha Trang cho biết, lớp phổ cập THCS năm học 2026 - 2027 tại Tổ dân phố Bích Đầm mang ý nghĩa sâu sắc, mỗi giờ học với các em HS Bích Đầm là một bước tiến vững chắc để thêm tự tin, thêm tri thức, thêm khát vọng cống hiến cho gia đình, quê hương, đất nước. Nỗ lực của các thầy, cô giáo đã không quản khó khăn vượt sóng gió để mang con chữ đến với HS vùng đảo chính là nguồn động viên lớn cho học trò và người dân nơi đây. Thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ đội ngũ giáo viên, huy động nguồn lực xã hội và tiếp thu các kiến nghị chính đáng để HS ở các điểm đảo được học tập trong môi trường an toàn, bình đẳng và ngày càng tốt hơn.