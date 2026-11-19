Những người thầy đặc biệt
Có những lớp học không tiếng trống trường, không lời giảng bài nhưng hành trình gieo chữ vẫn nối tiếp mỗi ngày. Ở đó, cô giáo dùng đôi tay thay lời nói, kiên nhẫn hướng dẫn từng ký hiệu để học sinh khiếm thính tiếp nhận con chữ và kiến thức. Nơi khác, người lính quân hàm xanh tranh thủ giờ nghỉ để kèm cặp đứa con nuôi học bài, người cô lặng lẽ duy trì lớp học tình thương, chắt chiu từng cơ hội đến trường cho trẻ em nghèo.
Tại các trung tâm nhân ái, những thanh thiếu niên khuyết tật được hướng dẫn học nghề, rèn luyện kỹ năng và tìm kiếm cơ hội tự lập. Còn với nghệ nhân gắn bó cùng âm nhạc truyền thống, việc truyền dạy cho lớp trẻ là cách nối dài mạch nguồn văn hoá dân tộc.
Mỗi người một hoàn cảnh nhưng gặp nhau ở lòng bao dung và tâm huyết. Hơn cả việc truyền dạy kiến thức, họ đang trao đi niềm tin, nghị lực và tình yêu cuộc sống cho thế hệ trẻ, để từ đó hai tiếng “người thầy” luôn được gìn giữ bằng tất cả sự trân trọng và yêu thương.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nhung-nguoi-thay-dac-biet-a134490.html