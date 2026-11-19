Tại các trung tâm nhân ái, những thanh thiếu niên khuyết tật được hướng dẫn học nghề, rèn luyện kỹ năng và tìm kiếm cơ hội tự lập. Còn với nghệ nhân gắn bó cùng âm nhạc truyền thống, việc truyền dạy cho lớp trẻ là cách nối dài mạch nguồn văn hoá dân tộc.

Mỗi người một hoàn cảnh nhưng gặp nhau ở lòng bao dung và tâm huyết. Hơn cả việc truyền dạy kiến thức, họ đang trao đi niềm tin, nghị lực và tình yêu cuộc sống cho thế hệ trẻ, để từ đó hai tiếng “người thầy” luôn được gìn giữ bằng tất cả sự trân trọng và yêu thương.

Cô Phạm Thị Nhẫn (Trường Giáo dục chuyên biệt tỉnh Cà Mau) dùng ngôn ngữ ký hiệu, giúp học sinh tiếp cận bài học và từng bước mở rộng thế giới tri thức.

Gần 25 năm gắn bó với lớp học tình thương, cô Lê Thị Thu Thiết (phường Hoà Thành) bền bỉ dạy chữ cho trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn, ít cơ hội được đến trường.

Bà Bùi Thị Hồng Thắng (Sơ Thắng, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật - Mồ côi Nhân Ái) hướng dẫn các em làm tranh đính đá, rèn luyện sự khéo léo và kỹ năng nghề, tạo cơ hội tự lập, hoà nhập cộng đồng.

Ông Tăng Út, Ðội trưởng Ðội Nhạc ngũ âm chùa Xiêm Cán, hướng dẫn thế hệ trẻ thực hành nhạc ngũ âm, gìn giữ và tiếp nối giá trị âm nhạc truyền thống của đồng bào dân tộc.

Tranh thủ thời gian, Thượng uý Phạm Thế Duyệt (Ðồn Biên phòng Sông Ðốc) hướng dẫn em Lã Mai Thuý Linh học bài. Với em, người lính biên phòng không chỉ là người anh mà còn là người thầy, luôn đồng hành và nâng đỡ ước mơ.