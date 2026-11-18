Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Ngọc Giàu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh.

Thời gian tới, ngành cần tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích đạt được, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và sự chủ động đổi mới trong đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương và các cơ sở giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến đời sống, điều kiện làm việc của giáo viên, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp và mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy, học tập.

Trong bối cảnh mới, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động thích ứng với yêu cầu, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Mỗi thầy, cô giáo tiếp tục giữ vững tâm huyết với nghề, là tấm gương sáng về đạo đức, tinh thần tự học và rèn luyện để học sinh noi theo.

Vinh danh các gia đình nhà giáo tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long La Thị Thúy cho biết, năm học vừa qua, chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,89%.

Đặc biệt, học sinh của tỉnh 74 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 2 giải Nhất. Cùng với việc duy trì chất lượng giáo dục, ngành tiếp tục quan tâm đổi mới phương pháp dạy học, triển khai giáo dục STEM, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng trường học hạnh phúc, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực, tư duy sáng tạo, niềm say mê học tập. Đội ngũ nhà giáo tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng, với tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đạt 97,18%.

Vinh danh các nhà giáo đạt danh hiệu Viên phấn vàng. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Nhiều giáo viên chủ động học tập, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy, quan tâm chăm lo học sinh. Các mô hình giáo dục tích cực như dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh, xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc tiếp tục được chú trọng triển khai.

Thời gian tới, ngành tập trung nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới, tạo chuyển biến về chất lượng, góp phần thực hiện mục tiêu đột phá phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Dịp này, ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long có có 85 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 nhà giáo tiêu biểu được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, toàn ngành có 17 gia đình được vinh danh Gia đình nhà giáo tiêu biểu và 95 nhà giáo đạt danh hiệu “Viên phấn vàng”.