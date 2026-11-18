Dự chương trình có bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Y Nhuân Byă, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT; các Phó Giám đốc Sở, nguyên lãnh đạo Sở qua các thời kỳ cùng hàng trăm đại biểu, nhà giáo.

Tại buổi gặp mặt, ông Y Nhuân Byă ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục tỉnh.

Tri ân nhà giáo, chăm lo điều kiện dạy học

Trong không khí ấm cúng, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk Lê Thị Thanh Xuân, gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhà giáo đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Theo bà Xuân, sau khi Đắk Lắk và Phú Yên sáp nhập, ngành Giáo dục đứng trước yêu cầu kết nối truyền thống, kinh nghiệm và nguồn lực của hai địa phương. Mỗi nơi có câu chuyện riêng nhưng cùng hướng đến mục tiêu giúp học sinh được đến trường, được học hành tử tế, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và đất nước.

Năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có 684.572 học sinh, sinh viên, học viên cùng 40.447 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đến ngày 30/8/2026, ngành hoàn thành sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, giảm từ 1.267 đơn vị xuống còn 625. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 97,34%; học sinh giỏi quốc gia đạt 114 giải.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành còn những khó khăn cần tập trung giải quyết. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia sau sắp xếp mới đạt hơn 43%, trong khi kế hoạch là 63%. Một số điểm trường vùng sâu, vùng xa còn thiếu phòng học, nhà vệ sinh; tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, chuyển đổi số chưa đồng đều và áp lực điểm số vẫn ảnh hưởng đến thầy cô, học sinh.

Lãnh đạo Sở đề nghị nhà giáo tiếp tục giữ tâm huyết, trách nhiệm; việc dạy học và đánh giá học sinh cần trung thực, khách quan, công bằng, nhân văn, bảo đảm không em nào bị bỏ lại phía sau.

Về phía lãnh đạo UBND tỉnh, ông Y Nhuân Byă đề nghị các xã, phường nắm chắc tình hình trường lớp, điều kiện học tập của học sinh và chủ động tháo gỡ khó khăn, nhất là nguy cơ phải gián đoạn việc học vì hoàn cảnh gia đình, giảm những công việc hành chính trùng lặp để giáo viên có thêm thời gian cho chuyên môn và học sinh.

Năm 2026, ngành có 8 cá nhân được Bộ GD&ĐT xét chọn danh hiệu “Nhà giáo tiêu biểu”, trình hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 16 cá nhân.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; tặng hoa chúc mừng, tri ân các đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo qua các thời kỳ; tặng hoa chúc mừng, biểu dương các Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Cô giáo bền lòng giữ bước học trò

Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm “Người giữ lửa trên hành trình gieo chữ”, câu chuyện cô giáo Phạm Thị Hồng kiên trì đồng hành cùng em Vừ Thị Sanh (2006), học sinh lớp 9 Trường Tiểu học và THCS Nam Ka, xã Nam Ka, khiến nhiều người xúc động.

Theo đó, năm học 2020 - 2021, sau khoảng hai tháng được cô Hồng chủ nhiệm, Sanh bất ngờ nghỉ học. Cô tìm hiểu mới biết mẹ muốn em ở nhà đi làm phụ giúp gia đình. Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi sáu người con trong cảnh thiếu thốn.

Ngay chiều hôm đó, cô Hồng cùng ban cán sự lớp đến nhà thăm hỏi, động viên mẹ cho Sanh trở lại trường. Nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, em tiếp tục học và hoàn thành lớp 9 với danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng con đường đến lớp của Sanh vẫn nhiều trắc trở. Khi chuẩn bị vào Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, cách nhà hơn 40km, em lo gia đình không đủ khả năng nuôi mình học nội trú.

“Lúc ấy, tôi xin sách giáo khoa, áo dài, đồ dùng học tập, vận động hỗ trợ học phí ban đầu. Các cô ở căn tin thương hoàn cảnh, nhận Sanh vào phụ nhặt rau để em có bữa ăn miễn phí”, cô Hồng nghẹn ngào.

Trong đợt dịch Covid-19, Sanh một lần nữa đứng trước nguy cơ nghỉ học vì mẹ muốn em ở nhà chăm chị gái bị ốm. Cô Hồng cùng cán bộ Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đến nhà trò chuyện, động viên gia đình; ông Nguyễn Văn Đạt Báo Giáo dục và Thời đại kết nối học bổng giúp em tiếp tục đến trường. Sanh hoàn thành bậc THPT với ba năm liền đạt học sinh giỏi và điểm thi tốt nghiệp cao.

Khi Sanh đỗ đại học nhưng lo không thể theo học vì hoàn cảnh gia đình, cô Hồng tiếp tục tìm cách hỗ trợ để giúp em có điều kiện nhập học và theo đuổi ước mơ.

Ngày đưa học trò lên Trường Đại học Tây Nguyên, cô lo chỗ ở, sắm sửa đồ dùng cần thiết rồi gửi gắm em cho giảng viên tiếp tục dìu dắt.

Bản thân cô từng lớn lên trong gia đình nghèo khó, được các sư thầy, sư cô giúp đỡ để tiếp tục học tập. Trải nghiệm ấy giúp cô thấu hiểu hoàn cảnh của học trò và thôi thúc cô tìm cách để em không phải từ bỏ việc học vì thiếu điều kiện.

“Mình phải cố gắng hơn nữa, phải làm nhiều hơn nữa, nếu mình dừng lại thì có khi nào sẽ dập tắt mất cơ hội của em ấy không?”, đó là những gì cô Hồng động viên bản thân, giúp bền lòng đồng hành cùng Sanh.

Hiện Sanh là sinh viên năm thứ ba ngành Sư phạm Tiểu học tiếng Jrai tại Trường Đại học Tây Nguyên. Từ cô bé rụt rè từng đứng trước nguy cơ nghỉ học, em đã tự tin tham gia dẫn chương trình ở trường và các hoạt động cộng đồng.

Ước mơ trở thành giáo viên của Sanh được tiếp sức từ nghị lực của chính em, sự bền bỉ của cô Hồng và sự chung tay của thầy cô, nhà hảo tâm.