Bữa ăn trưa của học sinh Trường Mầm non Đồng Kho

Tạo thêm cơ hội học tập

Với nhiều gia đình đồng bào DTTS còn khó khăn, những khoản hỗ trợ tiền ăn trưa, chi phí học tập, miễn, giảm học phí hay bảo hiểm y tế có ý nghĩa thiết thực trong việc chăm lo cho con em đến trường. Tại xã Đồng Kho, Chủ tịch UBND xã Lưu Tấn Nhạn cho biết, trong 2 năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026, hơn 5,48 tỷ đồng được phân bổ cho địa phương để thực hiện các chính sách, trong đó hơn 5,09 tỷ đồng đã được giải ngân, đạt khoảng 92,8%. Nguồn kinh phí được quản lý, sử dụng cơ bản đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Dù vậy, để đưa chính sách đến với từng học sinh vẫn còn không ít trở ngại. Một bộ phận phụ huynh chưa nắm bắt đầy đủ thông tin, việc hoàn thiện hồ sơ mất nhiều thời gian, trong khi đội ngũ phụ trách thực hiện chính sách phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Nguồn kinh phí phân bổ có thời điểm chưa phù hợp cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Từ thực tế này, xã Đồng Kho mong muốn được quan tâm tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, bố trí kinh phí kịp thời để bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Tại Bắc Bình, những chính sách hỗ trợ cũng đang góp phần nuôi dưỡng ước mơ học tập của con em đồng bào DTTS. Riêng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bắc Bình, trong 2 năm học qua, 518 học sinh được thụ hưởng chính sách với hơn 54 tấn gạo và gần 10,9 tỷ đồng tiền học bổng. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các trường còn quan tâm tăng cường tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp 1, giúp các em có thêm hành trang bước vào môi trường học tập mới. Việc hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh DTTS từ ngày 1/1/2026 cũng góp phần giảm bớt nỗi lo về chi phí chăm sóc sức khỏe.

Tuy nhiên, câu chuyện giữ chân học sinh ở lại trường vẫn còn nhiều trăn trở. Vì hoàn cảnh kinh tế gia đình, một số em vẫn nghỉ học theo mùa vụ để phụ giúp cha mẹ. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số trường còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Theo ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Bình, cùng với việc bảo đảm nguồn lực thực hiện các chính sách, sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các đoàn thể có vai trò quan trọng trong vận động học sinh đến lớp, hạn chế tình trạng bỏ học.

Trao học bổng cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS La Ngâu, xã Đồng Kho.

Bảo đảm quyền lợi cho học sinh DTTS

Từ thực tế giám sát tại 2 địa phương, đồng chí Đa Cát Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của chính quyền địa phương và các trường học trong chăm lo cho học sinh DTTS. Đồng thời, đề nghị các địa phương đánh giá đầy đủ những khó khăn, hạn chế, làm rõ nguyên nhân để có những kiến nghị, đề xuất sát với thực tế.

Điều quan trọng là không để học sinh đủ điều kiện thụ hưởng chính sách nhưng bị bỏ sót vì thiếu thông tin hoặc vướng mắc về hồ sơ, thủ tục. Muốn vậy, các địa phương cần thường xuyên rà soát, cập nhật đối tượng, đối chiếu kinh phí, chủ động hướng dẫn phụ huynh, nhất là trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Việc xét duyệt, cấp phát và chi trả các chế độ cũng cần được kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, cần phát huy sức mạnh cộng đồng trong chăm lo cho học sinh. Những suất học bổng, bộ sách, phương tiện học tập hay những phần quà hỗ trợ tuy giá trị khác nhau nhưng đều có thể giúp các em vượt qua khó khăn, thêm động lực đến lớp.

Để hành trình đến trường của học sinh vùng đồng bào DTTS bớt gian nan, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, cần sự chung tay của chính quyền, nhà trường, gia đình và toàn xã hội. Qua đó giúp các em có thêm cơ hội học tập, vươn lên bằng tri thức.