Đại học Bách khoa Hà Nội được nêu tên trong xếp hạng Khoa học Liên ngành 2027. Ảnh: Việt Hà.

Ngày 18/11, Times Higher Education (THE) công bố bảng xếp hạng Khoa học Liên ngành 2027. Bảng xếp hạng này ghi nhận 7 đại học Việt Nam với thứ hạng từ 159 đến nhóm 801-1.000 thế giới. Trong số đó, 5 trường lần đầu được xếp hạng.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng là đại diện Việt Nam có thứ hạng cao nhất, hạng 159 thế giới với 54,2 điểm đánh giá. Tuy nhiên, vị trí của trường giảm liên tiếp, từ hạng 95 năm 2025 xuống 144 năm 2026 và 159 trong năm nay.

Trường Đại học Duy Tân đứng thứ hai trong số các đại diện Việt Nam, thuộc nhóm 201-250 thế giới. Trường giữ nguyên nhóm thứ hạng so với năm ngoái, sau khi từng đứng vị trí 176 vào năm 2025.

Ba đại diện tiếp theo gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng, cùng nằm trong nhóm 601-800 thế giới. Trường Đại học Cần Thơ và trường Đại học Công nghiệp TP.HCM nằm trong nhóm 801-1.000 thế giới.

ISR 2027 ghi nhận 1.058 cơ sở giáo dục đại học đến từ 102 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng so với 911 trường thuộc 94 quốc gia, vùng lãnh thổ ở kỳ trước. Trong đó, các đại học châu Á tiếp tục cải thiện vị trí, tạo thêm sức cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu.

Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng. Đại học Quốc gia Singapore (Singapore) vươn lên vị trí thứ 2, trong khi Đại học Stanford đứng thứ 3.

Đáng chú ý, Đại học Hong Kong (Hong Kong, Trung Quốc) tăng mạnh từ hạng 32 ở năm 2026 lên hạng 7 trong năm nay, cùng hạng Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore. Đây là lần đầu tiên bảng xếp hạng có 3 đại học châu Á cùng lọt top 10.

ISR được Times Higher Education triển khai từ năm 2024 nhằm đánh giá mức độ đầu tư, tổ chức và kết quả hoạt động nghiên cứu liên ngành tại các trường đại học. Khác với những bảng xếp hạng chủ yếu tập trung vào số lượng công bố khoa học, ISR xem xét cả nguồn lực, điều kiện triển khai và tác động của hoạt động nghiên cứu.

Bảng xếp hạng sử dụng 3 trụ cột gồm Đầu vào (Inputs), Quá trình (Process) và Đầu ra (Outputs) với tổng cộng 11 chỉ số thành phần.

Trong đó, Đầu vào đánh giá nguồn kinh phí dành cho nghiên cứu liên ngành, bao gồm tỷ lệ kinh phí nghiên cứu STEM được phân bổ cho nghiên cứu liên ngành và nguồn tài trợ từ doanh nghiệp cho nghiên cứu STEM.

Quá trình xem xét điều kiện tổ chức, cơ sở vật chất, hỗ trợ hành chính và cơ chế thúc đẩy nghiên cứu liên ngành. Đây là nhóm tiêu chí phản ánh khả năng tạo dựng môi trường để các nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực phối hợp triển khai dự án.

Đầu ra đánh giá kết quả nghiên cứu thông qua số lượng, chất lượng, phạm vi ảnh hưởng của các công bố khoa học và danh tiếng học thuật. Đây là trụ cột chiếm tỷ trọng lớn nhất trong bảng xếp hạng, bên cạnh các yếu tố về kinh phí và môi trường hỗ trợ nghiên cứu.

Kết quả ISR 2027 cho thấy xu hướng đầu tư cho nghiên cứu liên ngành đang nổi bật tại châu Á. Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore dẫn đầu trụ cột Đầu vào với điểm trung bình lần lượt 86,5 và 82,5, dù mỗi khu vực có chưa đến 10 trường được xếp hạng.

THE nhận định sự đầu tư dài hạn, nguồn tài trợ ổn định và cơ chế khuyến khích hợp tác nghiên cứu là những yếu tố góp phần giúp các đại học châu Á nâng cao vị thế. Các mô hình tài trợ hướng đến những vấn đề lớn như AI, sức khỏe và phát triển bền vững cũng tạo điều kiện để nhóm nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực phối hợp triển khai dự án, thay vì hoạt động độc lập trong từng chuyên ngành.