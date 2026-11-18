Tham dự lễ tổng kết có Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; ông Vũ Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; PGS.TS Đặng Thái Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, Trưởng ban Giám khảo cùng đại diện các đơn vị trong toàn lực lượng.

Trải qua hai ngày thi, 21 đội tuyển đã mang đến những phần tranh tài đa dạng, sáng tạo qua ba nội dung: “Dấu ấn Công an Thủ đô”, “Hiểu đúng, làm chuẩn mực” và “Ứng xử đẹp, vì Nhân dân phục vụ”. Thông qua các tiểu phẩm sân khấu hóa, video tuyên truyền và phần xử lý tình huống, nhiều vấn đề thực tiễn trong công tác, chiến đấu, giao tiếp và giải quyết công việc với Nhân dân được tái hiện sinh động, gần gũi, giàu tính giáo dục.

Các đại biểu dự lễ tổng kết hội thi.

Tiểu phẩm “Khi người cha tuyệt vọng” của Cụm Thi đua số 3 xuất sắc giành giải Đặc biệt hội thi. Ảnh: HT

Đánh giá chất lượng hội thi, PGS.TS Đặng Thái Giáp, Trưởng ban Giám khảo, ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, đầu tư bài bản của các đội tuyển. Nhiều phần thi có ý tưởng mới, cách dàn dựng hấp dẫn, nội dung bám sát yêu cầu thực tiễn. Đáng chú ý, những quy định về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ tận tụy, chuẩn mực giao tiếp và văn hóa phục vụ Nhân dân được chuyển tải bằng ngôn ngữ nghệ thuật, tạo sự gần gũi và sức lan tỏa.

Phát biểu tổng kết, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Lê Văn Tuân biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư công phu, tâm huyết của 21 đội tuyển; đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các đơn vị phối hợp.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tổng kết hội thi.

Theo Thiếu tướng Lê Văn Tuân, hội thi thực sự trở thành ngày hội văn hóa của lực lượng Công an Thủ đô, nơi những chuẩn mực ứng xử không còn là những quy định khô cứng trên trang giấy mà được cụ thể hóa thành những câu chuyện gần gũi, sinh động, có sức lay động và lan tỏa.

Lãnh đạo Công an TP nhấn mạnh, giá trị lớn nhất của hội thi không nằm ở các giải thưởng mà ở việc khơi dậy tinh thần tự giác rèn luyện, ý thức giữ gìn danh dự, trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Văn hóa ứng xử không thể chỉ hình thành từ quy định hay lời kêu gọi, mà phải được bồi đắp từ nhận thức, nuôi dưỡng trong môi trường công tác và thể hiện bằng hành động hằng ngày, từ kỷ luật, tác phong đến thái độ, trách nhiệm trước Nhân dân.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân trao Cờ và Giấy chứng nhận Giải Đặc biệt Hội thi cho Cụm thi đua số 3.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Vũ Hà trao Giải Nhất Hội thi cho 2 Cụm thi đua đạt giải nhất.

Để những giá trị của hội thi đi vào thực chất, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, đưa việc thực hiện Quy tắc ứng xử trở thành yêu cầu thường xuyên trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ; đổi mới phương thức tuyên truyền, khai thác hiệu quả Sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử” và Thư viện video, đồng thời nghiên cứu xây dựng bộ phim tình huống gồm các video ngắn, cụ thể hóa từng chuẩn mực bằng những câu chuyện sát thực tiễn.

Cùng với đó, Công an TP định hướng mở rộng sức lan tỏa của Quy tắc ứng xử từ trong lực lượng ra cộng đồng, phát huy vai trò đồng hành, giám sát và ghi nhận của Nhân dân đối với những chuyển biến tích cực.

Thông qua hội thi, yêu cầu xây dựng văn hóa ứng xử trong lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục được đặt ra theo hướng thực chất, lấy sự chuyển biến trong hành động và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ chấp hành đúng quy định mà còn phải thể hiện văn hóa, trách nhiệm trong từng lời nói, việc làm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Ban Tổ chức đã công bố kết quả và trao tổng số 24 giải thưởng cho các đội tuyển, gồm: 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 12 giải Ba và 3 giải phụ. Mỗi giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo của các đội thi.