Trường THPT HIC được thành lập theo Quyết định số 3832 ngày 5/11/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, có trụ sở tại phố Lê Ngọc Hân, phường Vĩnh Yên. Đây là cơ sở giáo dục tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống các trường THPT của tỉnh Phú Thọ.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Phú Thọ Nguyễn Phú Sơn trao Quyết định thành lập trường THPT HIC.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết: Việc thành lập Trường THPT HIC là bước đi chiến lược, nhằm hoàn thiện hệ thống giáo dục liên thông từ THPT đến cao đẳng.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhà trường tập trung đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có năng lực, tâm huyết; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, sáng tạo và tôn trọng sự khác biệt.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Phú Thọ Nguyễn Phú Sơn trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trường THPT HIC.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Phú Sơn, Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Phú Thọ cho biết, trường có quy mô dự kiến 15 lớp, 600 học sinh.

Lãnh đạo Sở yêu cầu nhà trường lấy chất lượng thực chất làm trọng tâm, chú trọng giáo dục toàn diện, ngoại ngữ, năng lực số và hướng nghiệp.

Để bảo đảm điều kiện hoạt động, trường cần hoàn thiện cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, chỉ tuyển sinh và dạy học khi được cấp phép hoạt động giáo dục. Đồng thời, nhà trường phải thực hiện nghiêm chương trình giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá.

Cùng với xây dựng đội ngũ vững chuyên môn, tâm huyết, bảo đảm quyền lợi nhà giáo và môi trường học đường an toàn, kỷ cương, trường cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, giảng dạy, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Việc quản trị trường tư thục phải tuân thủ quy định, công khai tài chính, học phí, tuyển sinh và thực hiện đúng cam kết với người học, xã hội.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phú Sơn trao quyết định thành lập Trường THPT HIC cho đại diện nhà trường. Đồng thời trao quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Đức Duyệt giữ chức Hiệu trưởng, thầy Lương Văn Thành giữ chức Phó hiệu trưởng nhiệm kỳ đầu tiên.