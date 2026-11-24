Chị Hoàng Thúy Kiều, khối Bắc Đông, phường Kỳ Lừa

Từ năm 2022, khi tỉnh khuyến khích người dân mặc trang phục dân tộc trong các hoạt động văn hóa, tôi bắt đầu mở dịch vụ bán và cho thuê trang phục truyền thống của 7 dân tộc chính trên địa bàn tỉnh. Kể từ đó đến nay, mỗi tháng, cửa hàng đón hàng trăm lượt khách đến thuê, mua trang phục. Để trang phục giữ được nét riêng của từng dân tộc, tôi không đặt may đại trà mà tìm đến các hộ dân ở những địa phương có nghề may, thêu truyền thống để đặt hàng. Vì thế, những bộ trang phục ở cửa hàng của tôi vừa đúng kiểu dáng truyền thống và cũng góp phần tạo thêm đầu ra cho sản phẩm thủ công của bà con Tày, Nùng, Dao, Mông...

Đầu năm 2026, tôi tiếp tục thực hiện ý tưởng làm búp bê mặc trang phục dân tộc thu nhỏ để làm quà lưu niệm. Từng bộ trang phục trên búp bê đều được làm theo mẫu trang phục truyền thống, từ màu sắc, kiểu dáng đến các chi tiết thêu, trang trí. Sản phẩm được tôi giới thiệu tại Không gian văn hóa Hùng Vương, phố đi bộ vào tối thứ Bảy hằng tuần và mang đến các sự kiện văn hóa, du lịch, thương mại trong và ngoài tỉnh.

Ngoài bán hàng trực tiếp, tôi còn thường xuyên đăng tải hình ảnh, giới thiệu trang phục trên mạng xã hội Facebook và TikTok. Các trang cá nhân của tôi hiện có hơn 13.000 người theo dõi trên Facebook và hơn 11.000 người theo dõi trên TikTok. Nhờ đó, nhiều người biết đến trang phục truyền thống xứ Lạng, tìm mua hoặc liên hệ thuê trang phục khi đến địa phương.

“Để những câu hát quan lang không bị mai một”

Ông Hoàng Lương Sơn, thôn Tân Lang, xã Văn Lãng

Hát quan lang gắn liền với phong tục cưới hỏi truyền thống của người Tày. Trong đám cưới, người dẫn đoàn nhà trai dùng những câu hát để trình thưa, giao tiếp và đối đáp với nhà gái qua từng nghi lễ. Mỗi lời hát đều có ý nghĩa riêng, thể hiện phép ứng xử, tình cảm và những quan niệm tốt đẹp trong đời sống của người Tày.

Tôi gắn bó với hát quan lang từ năm 2000. Càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra trong những câu hát ấy có nhiều nét đẹp về văn hóa, phong tục và cách ứng xử của người xưa. Điều khiến tôi trăn trở là nhiều câu hát cổ, nghi thức cưới hỏi truyền thống đang dần ít được người trẻ biết đến. Nếu những người am hiểu không ghi chép, truyền dạy thì theo thời gian, nhiều giá trị có thể bị thất truyền. Vì vậy, tôi đã tìm đến các bậc cao niên ở nhiều xã trong tỉnh để học hỏi, sưu tầm, ghi chép lại từng câu hát, cách đối đáp và các nghi thức trong đám cưới của người Tày. Ai có nhu cầu tìm hiểu, tôi đều sẵn lòng hướng dẫn, từ cách hát, cách ứng đối đến ý nghĩa của từng nghi thức. Tôi không đặt nặng chuyện phải có đông người học, chỉ cần có người thực sự yêu thích và muốn tìm hiểu thì tôi đều nhiệt tình chỉ bảo.

Thời gian qua, tôi vẫn thường xuyên được các gia đình trong vùng mời làm người dẫn đoàn nhà trai, hát quan lang trong các đám cưới truyền thống. Mỗi lần tham gia, tôi lại có cơ hội giới thiệu, thực hành những câu hát đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Với tôi, điều đáng quý nhất là những câu hát ấy vẫn còn được cất lên trong ngày vui của các gia đình, để con cháu hiểu hơn về phong tục và văn hóa của dân tộc mình.

“Mong nghề ngói truyền thống của quê hương được tiếp nối qua nhiều thế hệ”

Ông Hoàng Công Hưng, Chủ cơ sở sản xuất ngói âm dương thôn Long Đông,xã Bắc Sơn

Tôi sinh ra trong gia đình có nghề làm ngói âm dương, đến nay đã là đời thứ ba gắn bó với nghề. Hơn 25 năm làm nghề, tôi đã quen với từng công đoạn, từ chọn đất, lọc sỏi đá, ủ đất, nhào nặn, tạo khuôn đến phơi và nung ngói. Đất phải chọn ở vùng trũng, có độ dẻo, sau khi lọc sạch phải ủ đủ thời gian mới đạt độ kết dính để tạo hình. Ngói sau khi phơi được đưa vào lò nung liên tục từ 23 - 25 ngày mới thành phẩm. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự cẩn thận, kinh nghiệm và đôi bàn tay khéo léo của người thợ. Hiện nay, gia đình tôi sản xuất khoảng 500.000 viên ngói mỗi năm, cung cấp cho nhiều tỉnh miền Bắc.

Điều khiến tôi trăn trở là nguồn đất sét làm ngói ngày càng khan hiếm, số hộ còn duy trì nghề cũng giảm dần. Tôi vẫn muốn tiếp tục làm nghề bởi đây là nghề truyền thống của gia đình, gắn với những nếp nhà sàn, mái ngói âm dương đã làm nên nét riêng của quê hương Bắc Sơn.

Tôi cũng mong nhiều người biết đến làng nghề hơn. Được sự hướng dẫn của chính quyền địa phương, chúng tôi đã sưu tầm, trưng bày các công cụ lao động, giới thiệu không gian văn hóa và quy trình sản xuất ngói âm dương; đồng thời quảng bá các tuyến, điểm du lịch của vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Thời gian tới, tôi mong muốn xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm, để du khách được tham quan xưởng, tìm hiểu cách làm ngói, tự tay thử các công đoạn sản xuất, nghỉ tại nhà sàn và thưởng thức ẩm thực địa phương. Tôi hy vọng hướng đi này sẽ giúp người dân có thêm thu nhập, đồng thời tạo điều kiện để nghề truyền thống được nhiều người biết đến và tiếp tục duy trì.

“Để người trẻ hiểu và yêu những làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc”

Nghệ nhân ưu tú Vy Thị Liên, xã Văn Quan

Tôi biết hát các làn điệu dân ca của các dân tộc Tày, Nùng như: lượn, sli, hát then và múa chầu từ năm 14 tuổi. Tình yêu với văn hóa truyền thống cứ lớn dần theo năm tháng. Khi lớn lên, tham gia hoạt động đoàn thanh niên, rồi trong thời gian làm công nhân, tôi vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ và hướng dẫn mọi người hát dân ca, tập múa chầu. Sau này, khi công tác trong ngành văn hóa, tôi càng có điều kiện tìm hiểu, thực hành và gắn bó sâu hơn với các loại hình nghệ thuật dân gian của dân tộc.

Năm 2009, sau khi nghỉ hưu, tôi có nhiều thời gian hơn dành cho việc sưu tầm và truyền dạy, hướng dẫn học viên hát then, các làn điệu sli, lượn, đặc biệt là múa chầu cổ. Với tôi, mỗi loại hình đều có những nét riêng, đòi hỏi người học phải kiên trì tập luyện mới có thể nắm được cách hát, nhịp điệu và động tác. Riêng múa chầu cổ, tôi thường trực tiếp làm mẫu, hướng dẫn từng động tác để người học hiểu và thực hành đúng với nét truyền thống.

Từ năm 2009 đến nay, tôi đã truyền dạy cho khoảng 1.000 người ở nhiều lứa tuổi. Có những người học để biết thêm về văn hóa dân tộc, có người tham gia các đội văn nghệ ở thôn, xã để biểu diễn trong các dịp lễ hội, sự kiện. Tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn, bởi càng có nhiều người biết hát, biết múa thì những giá trị văn hóa của cha ông càng có cơ hội được tiếp nối. Tôi mong thế hệ trẻ quan tâm, dành thời gian tìm hiểu và thực hành để những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay.