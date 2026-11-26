Nằm dưới chân núi Biều, bản Sưng (xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ) sở hữu cảnh quan núi rừng nguyên sơ cùng những cánh rừng chè Shan Tuyết xanh mát.

Nơi đây vẫn lưu giữ những nét đẹp văn hóa của người Dao Tiền, từ kiến trúc nhà ở đến các nghi lễ như lễ cấp sắc, lễ Ma Hoa cùng những điệu múa chuông, múa xòe độc đáo. Đó là những điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển du lịch cộng đồng, gắn khai thác tiềm năng du lịch với bảo tồn bản sắc dân tộc.

Vẻ đẹp bình yên ở Bản Sưng. (Ảnh: Tâm Nguyễn)

Từ năm 2017, điểm du lịch cộng đồng ở bản Sưng đã được chính quyền quan tâm, thúc đẩy phát triển. Mô hình du lịch nơi đây tạo nên sự khác biệt khi để du khách trực tiếp hòa mình vào nếp sống, trải nghiệm những nét văn hóa nguyên bản của người Dao Tiền, qua đó thu hút đông đảo bạn bè quốc tế.

Lần đầu đặt chân đến bản Sưng, anh Stephen, du khách đến từ Anh, không giấu được sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất này. Điều đầu tiên thu hút vị khách phương xa là vẻ đẹp kỳ vĩ của Hang Sưng, với lối vào rợp bóng cây me rừng cùng bầu không khí trong lành, tinh khôi.

“Khác xa với sự nhộn nhịp cùng thời tiết sương mù thường thấy ở Anh, bản Sưng rợp bóng cây xanh trong lành, nắng vàng ươm và nhịp sống thanh bình - điều ít khi tôi được trải nghiệm”, anh cho biết.

Stephen ấn tượng với cảnh quan và nhịp sống thanh bình ở bản Sưng, khác biệt với không khí ở Anh. (Ảnh: Mai Anh)

Trải nghiệm nhịp sống người Dao Tiền

Chuyến đi mang đến cho Stephen những trải nghiệm sống động khi được trực tiếp hòa mình vào nhịp sống lao động của người dân. Anh hào hứng theo chân bà con Dao Tiền lên nương làm rẫy, tự tay trải nghiệm công việc gặt lúa.

Stephen vui vẻ chia sẻ: “Việc được cùng người dân gặt lúa hay tham gia các hoạt động lao động thường ngày khiến tôi cảm thấy mình giống như một người Dao Tiền đích thực. Tôi thấy thêm yêu thích và gắn bó với nơi đây”.

Dành tình cảm đặc biệt cho ẩm thực bản địa, anh cho biết sẽ không quên hương vị rượu hoẵng thơm ngọt và bánh chưng dẻo mềm.

Ngoài ra, Stephen cũng rất ấn tượng với kiến trúc, trang phục và những làn điệu truyền thống của người dân địa phương. “Tôi đã thử học theo làn điệu Páo Dung nhưng thật khó để phát âm và luyến láy hay như người dân”, anh chia sẻ.

Bữa ăn với rượu hoẵng truyền thống của người Dao Tiền đặc biệt gây ấn tượng với Stephen. (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh đó, trải nghiệm ngâm chân trong chậu nước lá thuốc nam nghi ngút khói, được người dân tự tay thu hái từ rừng, giúp anh cảm thấy thư giãn và khỏe khoắn hơn.

Stephen cho biết, chuyến đi đến bản Sưng và tìm hiểu về người Dao Tiền đã mang lại cho anh nhiều trải nghiệm mới mẻ, khác hẳn những điều từng hình dung.

Trở lại bản Sưng lần thứ hai, Miles, du khách đến từ Mỹ, không đơn thuần đến để tận hưởng chuyến đi mà còn tỉ mỉ thu thập tư liệu thực địa cho một dự án học thuật. Với mong muốn tìm hiểu, giới thiệu và tôn vinh những giá trị văn hóa cộng đồng, anh lựa chọn một hướng khám phá bản Sưng sâu hơn.

“Nếu lần đầu đến với bản Sưng là hành trình khám phá cảnh sắc thiên nhiên thì lần này tôi quan tâm đến những câu chuyện về văn hóa và con người tại đây hơn. Tôi tò mò những lễ nghi của họ được tiến hành ra sao; những chi tiết trên trang phục truyền thống mang ý nghĩa gì và cách những con người nơi đây đang cố gắng gìn giữ nét đẹp văn hóa của mình”, Miles chia sẻ.

Miles yêu thích việc lựa chọn bản Sưng làm đề tài cho dự án học thuật. (Ảnh: Mai Anh)

Trong lần trở lại này, Miles cũng nhận thấy nhiều thay đổi so với trước đây, đặc biệt là sự phát triển của du lịch cộng đồng. Theo anh, bản làng đã có thêm nhiều homestay được đầu tư tiện nghi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu lưu trú của du khách.

“Tôi cũng gặp được rất nhiều du khách quốc tế đến khám phá và nghiên cứu về dân tộc Dao Tiền như tôi. Điều này cho thấy bản Sưng đang là điểm đến văn hóa ấn tượng dành cho bạn bè quốc tế. Tôi thấy mừng vì điều đó”, anh nhấn mạnh.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ của Miles trong chuyến đi lần này là được tham gia lễ Ma Hoa, từ khâu chuẩn bị đến thực hành nghi lễ. Đây là nghi lễ thể hiện mong ước các đấng linh thiêng phù hộ cho con cháu trong gia đình khỏe mạnh, bình an và trưởng thành. Qua đó, anh hiểu thêm về cách người Dao Tiền thực hành tín ngưỡng, gửi gắm những mong ước tốt lành cho các thế hệ trong gia đình.

Thầy cúng tiến hành khấn trong lễ Ma Hoa. (Ảnh: NVCC)

Khám phá chiều sâu văn hóa bản địa

Bên cạnh các nghi lễ, trang phục truyền thống của người Dao Tiền cũng thu hút sự chú ý của Miles. Những bộ trang phục nhuộm chàm với họa tiết in sáp ong, thêu tay và những đồng tiền bạc đính trang trí không chỉ mang vẻ đẹp riêng mà còn thể hiện bản sắc văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Miles chia sẻ, anh còn bị hấp dẫn bởi điệu múa chuông truyền thống của người Dao Tiền. Vốn đã biết đến loại hình nghệ thuật này từ trước, anh càng có thêm cơ hội khám phá sâu hơn về ý nghĩa và vai trò của múa chuông trong đời sống cộng đồng khi đến trải nghiệm tại bản.

“Lần này quay trở lại bản Sưng, tôi đã có cơ hội tìm hiểu về nét văn hóa múa chuông mà mình đã ấn tượng từ lâu. Tôi nhận thấy điệu múa ấy không chỉ để biểu diễn mà còn chứa đựng những giá trị tinh thần đối với người dân. Việc giới thiệu điệu múa cũng giúp văn hóa truyền thống đến gần hơn với du khách”, Miles chia sẻ.

Miles tìm hiểu về họa tiết và cách mặc trang phục truyền thống của người Dao Tiền. (Ảnh: Mai Anh)

Qua góc nhìn của những vị khách quốc tế, bản Sưng hiện lên với vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ, hùng vĩ cùng những giá trị văn hóa lâu đời của người Dao Tiền.

Đằng sau mỗi trải nghiệm là nỗ lực của cộng đồng trong gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc. Với những nét riêng từ cảnh quan thiên nhiên đến văn hóa bản địa, bản Sưng đang có nhiều tiềm năng trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế.