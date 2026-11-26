Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn kiểm tra thực địa các địa điểm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm. Ảnh: Quang Vinh

Một trong những điểm nhấn tại buổi hợp luyện là hình ảnh máy bay trực thăng kéo cờ Tổ quốc trên bầu trời sân bay Gia Lâm, chào mừng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Buổi hợp luyện thu hút sự chú ý với màn bay chào mừng của biên đội 7 trực thăng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân. Ảnh: Quang Vinh

Lực lượng đặc công tham gia hợp luyện. Ảnh: Quang Vinh

Các chiến sĩ đặc công phô diễn những động tác võ thuật mạnh mẽ, dứt khoát. Ảnh: Quang Vinh

Nội dung gây ấn tượng mạnh tại buổi hợp luyện là màn biểu diễn của các chiến sĩ đặc công. Ảnh: Quang Vinh

Các chiến sĩ đặc công phô diễn những động tác võ thuật mạnh mẽ, dứt khoát, thể hiện bản lĩnh và trình độ huấn luyện của lực lượng tinh nhuệ Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hợp luyện lần thứ nhất chương trình lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Gần 2.500 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hợp luyện lần thứ nhất chương trình lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng động viên các lực lượng tham gia hợp luyện. Ảnh: Quang Vinh

Thượng tướng Lê Quang Đạo động viên các lực lượng tham gia hợp luyện. Ảnh: Quang Vinh

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thượng tướng Lê Quang Đạo tặng quà các lực lượng tham gia hợp luyện. Ảnh: Quang Vinh