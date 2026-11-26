Gyoza là món bánh xếp truyền thống của Nhật Bản, gồm lớp vỏ bột mì mỏng dai bọc nhân thịt heo băm, bắp cải, hẹ nira và tỏi. Để làm gyoza ngon tại nhà, bạn cần chọn đúng nguyên liệu, vắt kiệt nước rau củ khi làm nhân và chọn cách chế biến phù hợp: áp chảo, chiên, luộc, hấp hoặc nấu súp.

Gyoza là gì và có nguồn gốc từ đâu?

Gyoza còn được gọi là bánh xếp Nhật Bản hoặc há cảo Nhật. Món ăn này bắt nguồn từ sủi cảo (jiaozi) của Trung Quốc và du nhập vào Nhật sau Thế chiến II. Người Nhật đã điều chỉnh để hợp khẩu vị bản xứ: cán vỏ mỏng hơn, xay nhân thật mịn và tăng lượng tỏi.

Theo tỷ lệ phổ biến, một mẻ nhân cho 25-30 chiếc bánh gồm 200g thịt heo xay và 200g bắp cải thái nhuyễn.

Cách chọn nguyên liệu và bánh đóng gói

Nếu tự làm, hãy chọn nguyên liệu theo các tiêu chí sau:

Vỏ bánh: loại tròn chuyên dụng, màu trắng ngà, bề mặt mịn, dẻo dai, viền mép không khô cứng.

Thịt heo: nạc vai, tỷ lệ nạc mỡ khoảng 8:2 để nhân mềm béo, không khô.

Rau củ: bắp cải cuốn chặt, lá tươi xanh; hẹ nira thân giòn, không dập úa.

Với bánh đóng gói sẵn như gyoza Ajinomoto, hãy kiểm tra bao bì còn kín, nhãn ghi rõ thành phần và hạn sử dụng. Mép bánh phải khép kín, bề mặt khô ráo, không bám lớp đá dày. Tránh gói có dấu hiệu chảy nước rồi đông đá lại.

Cách sơ chế để nhân không chảy nước, dai mọng

Rau củ tiết nước là nguyên nhân chính khiến nhân nhão và rách vỏ khi gói. Thực hiện lần lượt các bước sau:

Muối bắp cải: thái thật nhuyễn, trộn với một ít muối, để yên khoảng 10 phút cho rau ra bớt nước.

Vắt kiệt nước: dùng tay hoặc khăn vải sạch vắt thật khô trước khi trộn nhân.

Xử lý hẹ: rửa sạch, để ráo hoàn toàn rồi mới thái nhỏ và trộn vào sau cùng.

Làm sạch thịt: rửa thịt heo với nước muối loãng, thấm thật khô bằng khăn giấy rồi băm hoặc xay nhuyễn.

Khử tanh: trộn thịt với gừng băm, tỏi băm, một chút rượu nấu ăn và dầu mè.

Quết nhân: đảo theo một chiều liên tục đến khi thịt dẻo dính để nhân giữ độ mọng nước.

Làm lạnh: bọc kín tô nhân, cho vào ngăn mát khoảng 30 phút để nhân săn lại, dễ gói hơn.

Các cách chế biến gyoza dễ làm

Yaki Gyoza áp chảo đế giòn

Xếp bánh vào chảo chống dính, áp chảo mặt đáy đến khi xém vàng. Sau đó châm thêm nước (hoặc nước pha chút bột mì để tạo lớp đế giòn hanetsuki) và đậy nắp hấp chín bằng hơi nước. Thành phẩm có đế vàng giòn, phần vỏ trên mềm ẩm, nhân mọng nước.

Chảo chống dính có nắp giúp Yaki Gyoza chín đều và đế giòn đẹp

Age Gyoza chiên giòn

Thả bánh vào chảo dầu nóng, chiên ngập dầu đến khi vỏ phồng giòn đều các mặt rồi vớt ra giấy thấm dầu. Muốn hạn chế chất béo, phết một lớp dầu ăn mỏng lên bề mặt bánh và làm chín bằng nồi chiên không dầu. Lưu ý cẩn thận dầu nóng bắn khi thả bánh.

Sui Gyoza luộc

Luộc bánh trực tiếp trong nước sôi hoặc nước dùng thanh nhẹ. Vớt ra khi còn nóng, chấm sốt tare pha từ nước tương, giấm gạo và một chút dầu mè.

Mushi Gyoza hấp

Xếp bánh lên xửng hấp có lót giấy nến hoặc lá bắp cải. Hấp cách thủy khoảng 8 phút từ trạng thái đông lạnh đến khi vỏ mềm dẻo, nhân chín đều.

Súp Miso Gyoza và gyoza nướng phô mai

Với súp, đun sôi nước dùng dashi, thả bánh nấu chín mềm, hạ nhỏ lửa rồi hòa tan tương miso cùng hành lá và rong biển. Với món nướng, áp chảo sơ bánh, xếp vào khay, rưới sốt cà chua hoặc sốt kem, phủ phô mai kéo sợi và nướng đến khi phô mai tan chảy, xém vàng nhẹ.

Cách bảo quản gyoza tươi và đông lạnh

Bánh tươi sau khi gói nên xếp vào hộp kín, để ngăn mát và dùng hết trong 24 giờ để vỏ không thâm hoặc nhão. Nếu làm số lượng lớn, hãy cấp đông theo các bước sau:

Rắc một lớp bột mỏng lên khay phẳng, xếp bánh rời nhau và cho vào ngăn đá đến khi đông cứng hoàn toàn.

Chuyển bánh vào túi zip hoặc hộp kín, ghi ngày làm, bảo quản ở -18°C tối đa 1 tháng.

Khi nấu, cho bánh đông lạnh thẳng vào chảo hoặc nồi hấp, không cần rã đông vì hơi ẩm làm vỏ nhão, dễ dính chảo và rách.

Lưu ý khi làm và thưởng thức gyoza

Nấu chín kỹ phần nhân thịt heo trước khi ăn.

Ưu tiên cách hấp hoặc luộc nếu muốn món ăn ít dầu mỡ. Bà bầu và trẻ nhỏ có thể ăn gyoza nhưng nên chọn món hấp hoặc súp thanh đạm thay vì chiên ngập dầu để dễ tiêu hóa.

Nước chấm thường pha từ nước tương Nhật và giấm gạo theo tỷ lệ cân bằng tùy khẩu vị, có thể thêm vài giọt dầu ớt rayu hoặc dầu mè.

Vỏ bánh truyền thống làm từ bột mì đa dụng nhào với nước ấm và một chút muối.

Gyoza khác há cảo ở chỗ vỏ bột mì tròn, cán mỏng, nhân nhiều tỏi và thường áp chảo một mặt. Há cảo dùng vỏ bột tàn mì trong suốt để hấp, còn hoành thánh có vỏ vuông mỏng hơn, dùng nấu súp hoặc chiên giòn.