Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho Chương trình nghệ thuật “Lời thề non sông”, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, làm rõ các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, xây dựng kịch bản, dàn dựng nghệ thuật, bảo đảm kỹ thuật, truyền thông cũng như công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia.

Thượng tướng Trương Thiên Tô chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, chủ động của các cơ quan, đơn vị trong triển khai các phần việc bước đầu. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, Chương trình nghệ thuật “Lời thề non sông” là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Tổ chức thành công chương trình không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Quân đội mà còn là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, các đơn vị. Do đó, toàn thể lực lượng tham gia phải dồn tâm sức tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất để chương trình tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ và đồng bào ta ở nước ngoài, khơi dậy niềm tự hào, bồi đắp lòng yêu nước và quyết tâm xây dựng đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Để chương trình diễn ra trang trọng, ấn tượng, đạt chất lượng nghệ thuật cao nhất, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn về thời gian, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị trên tất cả các mặt. Trước hết, về nội dung kịch bản và chất lượng nghệ thuật, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện kịch bản bảo đảm tính chính luận sâu sắc, mạch lạc, cô đọng, giàu sức lay động; cân đối hợp lý dung lượng thời gian phát sóng trực tiếp. Quá trình dàn dựng, tập luyện cần phát huy tối đa tính chuyên nghiệp, sáng tạo của đội ngũ đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên; chú trọng sự đồng bộ, hài hòa từ kết cấu tiết mục, lời dẫn, trang phục, đạo cụ đến biểu cảm nghệ thuật, tạo nên không gian văn hóa giàu bản sắc và khí thế hào hùng của dân tộc.

Về công tác thiết kế sân khấu, âm thanh, ánh sáng và truyền hình, các lực lượng chuyên môn cần chủ động khảo sát thực địa, xây dựng phương án tổ chức không gian nghệ thuật quy mô, hiện đại và đồng bộ. Đồng thời, chú trọng bảo đảm chất lượng kỹ thuật, tín hiệu phát sóng và hình ảnh truyền hình chân thực, giàu cảm xúc. Qua đó, góp phần tôn vinh tầm vóc sự kiện, phục vụ tốt nhất khán giả theo dõi trực tiếp cũng như đồng bào cả nước qua sóng truyền hình.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, Thượng tướng Trương Thiên Tô lưu ý các cơ quan báo chí, truyền thông, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Thực hiện chu đáo công tác lễ tân, khánh tiết, bảo đảm trang trọng, đúng nghi lễ; chuẩn bị kỹ lưỡng phương án bắn pháo hoa nghệ thuật tạo điểm nhấn ấn tượng cho chương trình.

Đặc biệt, các lực lượng cần hiệp đồng chặt chẽ, triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối về mọi mặt trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện. Các cơ quan, đơn vị bám sát các mốc thời gian sơ duyệt, tổng duyệt; chủ động điều phối lực lượng, phương tiện, tích cực luyện tập, chuẩn bị với quyết tâm cao nhất để Chương trình nghệ thuật “Lời thề non sông” thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.