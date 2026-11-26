Những bó hoa tươi thắm được trao tặng hành khách. Ảnh: hue.gov.vn

Ngày 25/11, tàu du lịch quốc tế Adora Flora City lần đầu tiên cập Cảng Chân Mây (Huế) trong chuyến hải trình đầu tiên sau khi được đưa vào khai thác. Được đóng mới năm 2026, con tàu có chiều dài 341 m, dung tích 141.900 GT, mang theo gần 5.000 hành khách và thuyền viên.

NHỮNG CHUYẾN TÀU LỚN MỞ RỘNG CỬA ĐÓN KHÁCH QUỐC TẾ

Chuyến hải trình theo tuyến Quảng Châu - Hồng Kông - Chân Mây - Trung Quốc đưa Cảng Chân Mây trở thành một điểm dừng trong hành trình du lịch quốc tế. Đáng chú ý, chuyến tàu có sự đồng hành của chủ tịch hãng tàu cùng đại diện các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh, di sản văn hóa và sản phẩm du lịch đặc sắc của Huế đến các đối tác nước ngoài.

Theo Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây, năm 2026, đơn vị đã và đang đón khoảng 88 chuyến tàu du lịch quốc tế, tăng 42 chuyến so với năm 2025. Lượng khách ước đạt hơn 257.380 lượt, dự kiến tăng khoảng 197%.

Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Huế đối với các hãng tàu quốc tế. Đặc biệt, dòng khách tàu biển thường đến từ những thị trường có mức chi tiêu khá cao như châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Bắc Á, với nhu cầu sử dụng các dịch vụ chất lượng.

Với vị trí nằm giữa Huế và Đà Nẵng, Cảng Chân Mây có lợi thế trở thành cửa ngõ kết nối các điểm đến nổi bật của miền Trung, qua đó mở rộng khả năng tham gia vào mạng lưới du lịch tàu biển khu vực châu Á. Huế cũng sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch có sức cạnh tranh riêng, từ Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình, kiến trúc cung đình đến các làng nghề truyền thống và ẩm thực đặc trưng.

Đây là những sản phẩm phù hợp với nhóm khách quốc tế có nhu cầu khám phá văn hóa bản địa và trải nghiệm những giá trị khác biệt.

TỪ LỢI THẾ CẢNG BIỂN ĐẾN BÀI TOÁN GIA TĂNG CHI TIÊU

Dù lượng tàu và khách quốc tế tăng nhanh, hiệu quả khai thác dòng khách tàu biển tại Huế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Một trong những hạn chế đáng chú ý là tỷ lệ khách rời tàu tham quan thành phố hiện mới đạt khoảng 30%.

Thời gian lưu cảng thường không dài, trong khi khoảng cách từ Cảng Chân Mây đến các điểm tham quan trung tâm khiến việc tổ chức hành trình gặp không ít khó khăn. Phần lớn tour hiện nay vẫn tập trung vào những điểm di tích nổi bật, thiên về tham quan nhanh, chưa tạo được nhiều trải nghiệm chuyên sâu để kéo dài thời gian sử dụng dịch vụ và gia tăng mức chi tiêu.

Trong khi đó, xu hướng của khách du lịch tàu biển ngày càng hướng đến những trải nghiệm riêng biệt, mang tính cá nhân hóa như khám phá đời sống hoàng cung, thưởng thức ẩm thực cung đình, chăm sóc sức khỏe theo phương pháp truyền thống hay tìm hiểu văn hóa làng nghề.

Khách trên tàu Adora Flora City rời cảng để đến các điểm tham quan. Ảnh: hue.gov.vn

So với một số điểm đến trong khu vực, khả năng kết nối giữa cảng biển với các dịch vụ mua sắm, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm tại Huế vẫn còn hạn chế. Khu vực gần cảng chưa hình thành được hệ sinh thái dịch vụ đủ hấp dẫn để giữ chân du khách, trong khi các sản phẩm tham quan chưa thực sự đa dạng theo từng nhóm thị trường.

Để cải thiện năng lực đón tàu, thành phố Huế đang đầu tư bến số 6 tại Cảng Chân Mây. Theo quy hoạch đầu tư, bến có cầu cảng tiếp nhận tàu đến 70.000 tấn và các cầu cảng khác tiếp nhận tàu đến 10.000 tấn, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kho bãi và dịch vụ hậu cần.

Việc nâng cấp hạ tầng cảng biển được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp nhận tàu trọng tải lớn, đồng thời mở rộng năng lực kết nối vận tải và logistics khu vực. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Huế từng bước nâng cao khả năng đón các chuyến tàu du lịch quốc tế.

ĐA DẠNG HÓA TRẢI NGHIỆM TỪ CHUỖI DỊCH VỤ ĐỊA PHƯƠNG

Trong giai đoạn tới, ngành du lịch Huế xác định khách tàu biển là một trong những phân khúc quan trọng để đa dạng hóa thị trường khách quốc tế. Theo định hướng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế, các chương trình tham quan sẽ được phối hợp xây dựng linh hoạt theo khung thời gian 4 giờ, 6 giờ và 8 giờ, phù hợp với lịch trình lưu cảng của từng chuyến tàu.

Cảng Chân Mây ngày càng trở thành điểm dừng chân của các hãng tàu du lịch quốc tế trên hải trình khám phá miền Trung. Ảnh: hue.gov.vn

Với những chuyến tàu có thời gian lưu cảng ngắn, thành phố ưu tiên các điểm đến phụ cận nhằm giảm thời gian di chuyển, tăng thời lượng trải nghiệm. Những địa điểm được định hướng kết nối gồm vịnh Lăng Cô, đầm Lập An, Vườn quốc gia Bạch Mã và các tour sinh thái đầm phá tại khu vực Vinh Lộc.

Trong đó, hành trình Hồ Truồi - ẩm thực địa phương - Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã được chú trọng hoàn thiện, hướng đến nhu cầu khám phá thiên nhiên, văn hóa tâm linh và chăm sóc sức khỏe của du khách đến từ châu Âu, Mỹ và Australia.

Đối với những chuyến tàu có thời gian lưu cảng dài hơn, các tour sẽ tập trung kết nối Quần thể di tích Cố đô Huế với trải nghiệm ẩm thực, áo dài, làng nghề truyền thống, nghệ thuật Ca Huế và cổ phục cung đình.

Song song với hoạt động tham quan, Huế định hướng phát triển các không gian dịch vụ tại cảng và khu vực phụ cận để phục vụ nhóm khách không tham gia những hành trình di chuyển xa. Các sản phẩm được tính đến gồm thưởng thức ẩm thực Huế, may đo áo dài, mua sắm sản phẩm OCOP và hàng thủ công truyền thống như Trúc chỉ, Pháp lam, gốm Phước Tích.

Về lâu dài, thành phố cũng đặt mục tiêu thu hút đầu tư khu mua sắm miễn thuế tại cảng nhằm gia tăng mức chi tiêu bình quân của du khách. Đây là những định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ cần được tiếp tục cụ thể hóa thông qua sự tham gia của doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Đại diện các đơn vị đã lên tàu Adora Flora City tham quan và trao đổi về các cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Ảnh: hue.gov.vn

Cùng với đó, Huế định hướng đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt bằng thẻ quốc tế và ví điện tử tại cảng, điểm tham quan và cơ sở dịch vụ; tăng cường kiểm tra niêm yết giá, công khai nguồn gốc hàng hóa, xử lý tình trạng chèo kéo, ép giá.

Thành phố Huế cũng xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về du lịch tàu biển, tập trung theo dõi các chỉ số như tỷ lệ khách lên bờ, mức chi tiêu bình quân, cơ cấu chi tiêu và mức độ hài lòng của du khách. Đây sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý và doanh nghiệp điều chỉnh sản phẩm, dịch vụ theo từng thị trường mục tiêu.