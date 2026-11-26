Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố và đại biểu tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đức Khảm về quê hương. Ảnh: ĐVCC

Liệt sĩ Nguyễn Đức Khảm, quê xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (nay là xã A Sào, tỉnh Hưng Yên), sinh năm 1945. Tháng 5-1967, nhập ngũ tại đơn vị Q4, phân khu Bà Rịa, B2 với cấp bậc hàm thượng sĩ, tiểu đội trưởng. Ngày 16-8-1968, trong trận đánh với địch, chiến sĩ Nguyễn Đức Khảm đã hy sinh trong Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại chiến trường Bà Rịa - Long Khánh.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đức Khảm được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Long Khánh. Hơn 50 năm qua, liệt sĩ Nguyễn Đức Khảm được cấp ủy, chính quyền, quân và dân thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai trước đây (phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai ngày nay) chăm sóc, hương khói.

Cuộc chiến đã lùi xa, thể theo nguyện vọng của gia đình và thân nhân, nay HCLS Nguyễn Đức Khảm được gia đình người thân đón về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, gần đồng chí, đồng đội và gia đình.

Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố Đồng Nai Nguyễn Xuân Cương cho hay: Việc cất bốc, truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đức Khảm về với gia đình vừa thực hiện nguyện vọng của người thân, vừa góp phần thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; đồng thời thể hiện sự tri ân, biết ơn của thế hệ hôm nay đối với công lao hy sinh vì Tổ quốc của cha ông, đồng chí, đồng đội.