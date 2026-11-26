Ướp lươn với một ít hành tỏi băm, nghệ giã, nước mắm và tiêu trong khoảng 15–20 phút. Gia vị chỉ cần phủ nhẹ quanh miếng thịt, sau khi nấu nếu muốn màu đậm hơn có thể cho thêm nghệ.

Lươn đã làm thịt đem chà nhẹ với muối và một ít nước cốt chanh để loại bỏ nhớt. Làm sạch khoang bụng, rửa lại bằng nước sạch, để ráo rồi thấm khô. Cắt thành khúc khoảng 3–4cm, tránh miếng quá nhỏ dễ vỡ khi om.

Chuối nên chọn quả còn xanh, chắc, chưa chuyển vàng hoặc bị mềm. Đậu phụ chọn miếng nguyên, có mùi đậu nhẹ, không chua. Thịt ba chỉ có phần nạc và mỡ xen đều để nước om có độ béo mà không quá ngấy.

Lưu ý lươn cần tươi, thân nguyên vẹn, thịt có độ đàn hồi và không có mùi lạ. Nếu ngại sơ chế có thể nhờ người bán làm sạch, bỏ ruột và cắt khúc. Không nên chỉ dựa vào màu da để khẳng định lươn đồng hay lươn nuôi.

- Mẻ: 2–3 thìa canh, có thể điều chỉnh theo khẩu vị

Nguyên liệu để nấu món lươn om chuối đậu cho 4 người ăn bao gồm:

Lươn om chuối đậu rất thích hợp để thưởng thức trong tiết trời se lạnh. Ảnh: Vu Nga Linh

Bước 2: Sơ chế chuối, đậu và rau thơm

Chuối tước lớp vỏ xanh mỏng bên ngoài, cắt khúc rồi bổ miếng vừa ăn. Cắt đến đâu thả ngay vào nước muối loãng pha chút chanh đến đó để đỡ bị thâm. Ngâm chuối khoảng 10–15 phút rồi rửa lại, để ráo.

Đậu phụ cắt miếng, thấm khô rồi rán vàng các mặt. Thịt ba chỉ thái miếng vừa ăn. Lá lốt, tía tô, hành lá rửa sạch, để ráo và thái nhỏ. Mẻ hòa với ít nước, lọc bỏ bã.

Bước 3: Xào săn nguyên liệu

Làm nóng một ít dầu hoặc mỡ lợn, cho lươn vào xào nhẹ đến khi bề mặt săn lại rồi gắp ra. Hạn chế đảo liên tục để miếng lươn còn nguyên.

Cho thịt ba chỉ vào nồi, đảo đến khi cạnh thịt hơi vàng và tiết bớt mỡ. Thêm hành tỏi, phần nghệ còn lại, phi thơm rồi cho chuối vào đảo cùng.

Bước 4: Om chuối, thêm lươn và đậu

Đổ nước nóng vừa xâm xấp nguyên liệu, thêm một phần nước mẻ. Nếu thích mắm tôm có thể hòa khoảng nửa thìa cà phê với nước, lọc bỏ cặn rồi cho vào nồi.

Đun sôi, hạ lửa và om đến khi chuối bắt đầu mềm. Cho lươn đã xào cùng đậu rán vào, tiếp tục om nhỏ lửa để thịt chín hoàn toàn, đậu ngấm nước và chuối bở vừa.

Nếu nước cạn mà chuối còn cứng thì châm thêm từng ít nước nóng rồi đun tiếp. Khi các nguyên liệu đã mềm, nêm lại nước mắm và phần mẻ còn lại cho vừa miệng.

Bước 5: Hoàn thiện

Cho lá lốt, tía tô, hành lá vào, đảo nhẹ rồi tắt bếp. Thêm vài lát ớt nếu thích ăn cay.

Món đạt yêu cầu có miếng lươn nguyên không bị nát, đậu thấm nước om, chuối bùi. Phần nước sánh nhẹ, chua dịu, đủ bám quanh miếng chuối và chan lên cơm nóng.

5 lưu ý khi nấu lươn om chuối đậu

1. Làm sạch nhớt, để lươn ráo trước khi ướp

Lươn cần bỏ hết nội tạng, rửa sạch và thấm khô trước khi chế biến. Hành, nghệ và rau thơm giúp món ăn dậy mùi nhưng không thay thế được khâu làm sạch.

2. Cho mẻ từ từ

Mẻ mỗi nhà có độ chua khác nhau. Nên cho từng phần rồi nếm lại khi gần hoàn thành để nước om chua thanh, không lấn vị ngọt của lươn.

3. Dùng nghệ vừa đủ

Một nhánh nghệ nhỏ giúp nước om lên màu ấm, thơm nhẹ. Hạn chế cho nhiều nghệ bởi mùi nghệ át các nguyên liệu khác.

4. Giữ lửa nhỏ, hạn chế khuấy

Sau khi thêm lươn và đậu, chỉ nên om sôi nhẹ. Có thể nghiêng nồi hoặc dùng muôi đẩy nhẹ thay vì đảo mạnh làm vỡ thịt, nát chuối.

5. Thêm rau thơm sát lúc tắt bếp

Lá lốt và tía tô tạo mùi thơm đặc trưng, nên cho vào cuối. Múc món ăn ra bát khi còn nóng, dùng ngay để cảm nhận rõ vị béo, bùi và hương rau vừa dậy.