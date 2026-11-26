Dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ thu hút đông đảo công nhân từ khắp nơi đổ về làm việc, kéo theo sự phát triển của các dịch vụ ăn uống, giải trí, lưu trú... kèm theo.

Đầu năm 2026, chị Lê Hương (34 tuổi) chuyển tiệm tóc từ Thủ Đức về đường 30/4, Cần Giờ. Đến giữa tháng 11, lượng khách tăng mạnh, chị phải thuê mặt bằng rộng hơn trên đường Thạnh Thới với giá 25 triệu đồng/tháng. Chị đầu tư xây dựng, mua thiết bị gần 600 triệu đồng và thuê thêm 4 thợ làm tóc. Những ngày cao điểm, tiệm đón hơn 50 khách. Với doanh thu khoảng 10 triệu đồng/ngày, chị Hương dự tính có thể thu hồi vốn trong vòng 6 tháng.

Phía đối diện tiệm tóc, tiệm thuốc Minh Châu cũng thường xuyên có khách ra vào. Chị Hồ Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, nhân viên tiệm) cho biết cơ sở bắt đầu hoạt động cách đây 3 tháng, mở cửa từ 5h20 đến 22h20. Thời điểm mới khai trương, có lúc 20 người cùng chờ mua thuốc. Hiện nay, lượng khách đã giảm khi nhiều cửa hàng tương tự mở thêm.

Tiệm thuốc Ngọc Vy nằm đối diện cổng công trường, tấp nập mỗi giờ vào ca và tan ca. Là khách quen của tiệm, anh Quốc Tuấn (40 tuổi), thợ phụ tại công trường với mức lương 14 triệu đồng/tháng, cho biết thường ghé mua thuốc trị ho, sốt, sổ mũi, đau đầu. Ngoài ra, anh còn mua dầu gió, miếng dán giảm đau để xoa bóp khi cơ thể nhức mỏi.

Nằm ngay đầu đường Thạnh Thới, quán cà phê Phúc Đạt có gần 50 bàn, nhưng vào giờ cao điểm gần như kín khách. Quán mở cửa từ 5h30 mỗi ngày để phục vụ công nhân đi làm buổi sáng. Buổi tối quán trở thành địa điểm để công nhân trò chuyện, thư giãn.

Anh Trần Trung Nhật (22 tuổi, quản lý quán) cho biết cơ sở hoạt động từ khoảng tháng 3/2025, nhưng lượng khách chỉ thực sự tăng mạnh khi đại công trường tại Cần Giờ hoạt động. Với mức giá dao động từ 25.000-40.000 đồng, doanh thu buổi sáng hiện đạt khoảng 10 triệu đồng, buổi tối khoảng 12-13 triệu đồng. Đồng nghĩa mỗi ngày quán thu hơn 20 triệu đồng. Trước đây, chỉ vào cuối tuần, khách du lịch đổ về quán mới có doanh thu cao nhất là 10 triệu đồng/ngày.

Không chỉ các quán cà phê quy mô lớn, hàng loạt điểm bán cà phê võng bình dân cũng xuất hiện dọc đường Thạnh Thới. Nhiều công nhân có phòng trọ xa nơi làm việc chọn ghé quán vào giờ nghỉ trưa, mang theo cơm để ăn uống, sau đó ngả lưng trên võng trước khi trở lại công trường để làm ca chiều.

Quán của bà Mỹ Tú (60 tuổi, quê Sóc Trăng) có khoảng 30 chiếc võng mắc chen giữa cột chống và thân đước tự nhiên. Hàng ngày, bà dậy từ 3h sáng để chuẩn bị trà, cà phê, bắt đầu bán từ 5h đến 19h. Giá mỗi ly dao động 10.000-20.000 đồng. "Tôi chỉ bán bình dân, không lấy thêm tiền võng. Công nhân đi làm cực khổ, mình bán sao cho vừa túi tiền của người ta, chứ không nên chặt chém", bà Tú chia sẻ.

Các quán karaoke, billiards, cơ sở massage mọc lên xen kẽ những dãy hàng quán, chủ yếu phục vụ nhu cầu thư giãn, giải trí của công nhân sau giờ làm, đặc biệt vào cuối tuần và các ngày nghỉ.

Thay vì giao hàng tận nhà, các sàn thương mại điện tử bố trí điểm tập kết hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm của công nhân. Sau khi tan ca, họ chỉ cần đến đọc tên, số điện thoại với nhân viên để nhận hàng.

Hoạt động từ năm 2014, khách sạn Khánh Vân (đường Tắc Xuất) của chị Bích Ngọc (34 tuổi) giờ trở thành nơi lưu trú dài hạn của nhiều công nhân. Cả 25 phòng luôn kín chỗ, phần lớn là khách thuê dài hạn với giá khoảng khoảng 7 triệu đồng/tháng, bao gồm điện, nước và dọn dẹp. "Trước đây, khách du lịch thường xuống vào thứ bảy rồi về chủ nhật, còn bây giờ phòng kín liên tục. Nhiều người muốn đặt phòng cũng không còn chỗ", chị Ngọc chia sẻ.

Chị Ngọc còn kinh doanh giặt sấy, phục vụ những công nhân làm việc cả ngày, không có thời gian tự giặt giũ. Theo chị, dịch vụ này cũng mang lại nguồn thu đáng kể và nhu cầu ngày càng tăng.

Bên cạnh các khách sạn, các dãy nhà trọ bình dân cũng mở ra hàng loạt. Tuy nhiên, theo nhiều công nhân, giá phòng xung quanh khu vực công trường trong 1 năm trở lại đây tăng đột biến, từ 1-2 triệu/tháng lên 3-5 triệu đồng/tháng, khiến nhiều người phải co hẹp chi tiêu để tiết kiệm.