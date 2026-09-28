Tiền vệ Thái Lan: 'Gặp Việt Nam lần này sẽ khác'

Tiền vệ Thái Lan quyết tâm vượt qua Việt Nam.

Sau chiến thắng 4-0 trước Pakistan ở trận ra quân hôm 26/9, tuyển Thái Lan lập tức bước vào quá trình hồi phục để chuẩn bị cho màn so tài với Việt Nam ngày 29/9. Chiều 27/9, thầy trò HLV Anthony Hudson tập tại phòng gym của khách sạn Tran ở Bandung, Indonesia.

Ban huấn luyện chia đội hình thành hai nhóm. Những cầu thủ đá chính trước Pakistan chủ yếu tập phục hồi, trong khi nhóm còn lại duy trì cường độ vận động nhằm đảm bảo thể trạng cho trận đấu tiếp theo.

Thái Lan và Việt Nam cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên. Trong khi Thái Lan thắng Pakistan 4-0, Việt Nam vượt qua Philippines 1-0. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội được xem là trận đấu quan trọng trong cuộc đua tại bảng B.

Kritsada, tiền vệ thuộc biên chế BG Pathum United, cho biết anh rất vui và tự hào mỗi khi được trở lại đội tuyển. Cầu thủ này khẳng định sẵn sàng đảm nhiệm bất kỳ vị trí nào theo yêu cầu chiến thuật của HLV Hudson.

"Tôi luôn vui và tự hào mỗi khi được khoác áo đội tuyển Thái Lan. Vị trí thi đấu phụ thuộc vào lựa chọn của HLV và sự phù hợp với kế hoạch đã chuẩn bị. Tôi sẽ cố gắng hết mình ở bất kỳ vị trí nào khi được trao cơ hội", Kritsada nói.

Đáng chú ý, tiền vệ Thái Lan cho rằng cuộc chạm trán Việt Nam lần này không nên được đặt cùng với những cuộc đối đầu tại giải vô địch Đông Nam Á. "Lần này sẽ khác so với giải vô địch Đông Nam Á, bởi đây là một giải đấu khác. Mỗi khi gặp nhau, chúng tôi đều phải đối mặt với một trận đấu có tính cạnh tranh rất cao. Mục tiêu của chúng tôi là giành quyền đi tiếp", Kritsada nhấn mạnh.

Tiền vệ 27 tuổi nói thêm: "Mọi người đều muốn vào chung kết. Chúng tôi chắc chắn muốn đánh bại Việt Nam. Đây là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng và ảnh hưởng tới tấm vé đi tiếp".

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9 tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung, Indonesia.

Highlights Việt Nam 1-0 Philippines Tối 26/9, Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 tại lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.