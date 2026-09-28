ASIAD 2026: Nhiều cơ hội để Thể thao Việt Nam giành thêm huy chương

Xạ thủ nữ Việt Nam thực hiện bài thi ở nội dung súng ngắn cá nhân nữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau hai ngày không có thêm huy chương, đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu 28/9 với nhiều cơ hội đáng chú ý, tập trung ở Bắn súng, Cầu mây và Điền kinh.

Những nội dung đã tiến vào chung kết, bán kết và tứ kết được kỳ vọng sẽ giúp Thể thao Việt Nam giải “cơn khát” huy chương tại ASIAD 2026.

Bắn súng là một trong những niềm hy vọng nổi bật trong ngày với sự góp mặt của Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Nguyễn Thùy Dung ở nội dung 25m súng ngắn nữ.

Sau bài bắn chậm ngày 27/9, Trịnh Thu Vinh tạm đứng thứ ba với 291 điểm.

Các xạ thủ Việt Nam sẽ tiếp tục bài bắn nhanh để xác định thứ hạng chung cuộc, đồng thời tranh suất vào chung kết cá nhân. Nếu giành quyền vào chung kết, Trịnh Thu Vinh sẽ có cơ hội cạnh tranh huy chương ở nội dung sở trường.

Kết quả của cả ba xạ thủ cũng được tính vào thành tích đồng đội, vì vậy Bắn súng có thể trở thành một trong những điểm nhấn của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày.

Tại môn Cầu mây, đội tuyển 3 nam Việt Nam đối đầu Thái Lan ở bán kết. Sau khi đánh bại Myanmar 2-0 để giành quyền vào vòng bốn đội mạnh nhất, các tuyển thủ Việt Nam đang đứng trước cơ hội tiến vào chung kết và chắc chắn có thêm một trận đấu tranh huy chương.

Ở nội dung đôi nữ, Việt Nam gặp Malaysia tại vòng bảng. Sau khi để thua Lào ở trận đầu, Thu Trang và Khánh Ly đã đánh bại Myanmar 2-0, qua đó tiếp tục duy trì hy vọng tiến sâu.

Điền kinh cũng được chờ đợi sẽ mang đến những cuộc tranh tài đáng chú ý khi Việt Nam có hai nội dung góp mặt ở chung kết.

Nguyễn Trung Cường tranh tài ở chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật nam, trong khi đội tiếp sức 4x100m nữ gồm Lê Thị Cẩm Tú, Hoàng Dư Ý, Hà Thị Thu, Phùng Thị Huệ và Kha Thanh Trúc bước vào cuộc đua tranh huy chương.

Đội tiếp sức 4x100m nữ đã giành quyền vào chung kết sau khi về thứ ba ở lượt chạy loại với thành tích 44 giây 06. Trong khi đó, Nguyễn Trung Cường là gương mặt giàu kinh nghiệm ở cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật, từng giành Huy chương Vàng SEA Games 33 và đang giữ kỷ lục quốc gia ở nội dung này.

Boxing cũng đặt kỳ vọng vào hai võ sỹ cùng bước vào tứ kết. Nguyễn Thị Tâm gặp đại diện Hàn Quốc ở hạng 51kg nữ, còn Lưu Diễm Quỳnh đối đầu võ sỹ Iran ở hạng 75kg nữ.

Những chiến thắng ở vòng đấu này sẽ giúp các võ sỹ tiến gần hơn tới cuộc đua huy chương.

Ở môn Bắn cung, Nguyễn Văn Đầy và Đặng Công Đúc thi đấu vòng loại cung 3 dây nam, trong khi Lê Phạm Ngọc Anh và Nguyễn Thị Thanh Thảo tranh tài ở nội dung cung 3 dây nữ. Kết quả vòng loại sẽ quyết định khả năng tiến sâu của các cung thủ Việt Nam.

Bên cạnh những nội dung có khả năng tranh huy chương, các đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu ở Bóng chuyền nam và Bóng chuyền bãi biển nữ. Đội tuyển Bóng chuyền nam gặp Qatar tại vòng bảng, trong khi Bóng chuyền bãi biển nữ lần lượt đối đầu Trung Quốc và Thái Lan.

Với nhiều vận động viên góp mặt ở các vòng đấu quan trọng, đặc biệt là những nội dung đã tiến tới chung kết và bán kết, ngày 28/9 được kỳ vọng sẽ là thời điểm đoàn Thể thao Việt Nam tạo thêm dấu ấn và giải "cơn khát" huy chương tại ASIAD 2026./.