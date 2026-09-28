7h30 ngày 28/9: Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất, Việt Nam chờ bứt phá

Ảnh minh họa (AI).

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 - Aichi-Nagoya 2026 diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10. Trang thông tin chính thức của Đại hội duy trì hệ thống lịch thi đấu, kết quả trực tiếp và bảng tổng sắp huy chương trong suốt thời gian tranh tài.

Trung Quốc vượt mốc 200 huy chương

Sau các nội dung kết thúc trong ngày 27/9, Trung Quốc củng cố ngôi đầu với 119 HCV, 48 HCB và 38 HCĐ, tổng cộng 205 huy chương. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 37 HCV, trong khi Hàn Quốc xếp thứ ba với 21 HCV. Các nguồn cập nhật cuối ngày 27/9 cho kết quả thống nhất ở nhóm dẫn đầu.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 tính đến 7h30 ngày 28/9:

Việt Nam hiện có 18 huy chương, gồm 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ. HCV thuộc về đội kata nữ môn karate; HCB đến từ Đinh Văn Tâm ở nội dung tán thủ 56kg nam môn wushu.

Trong ngày 27/9, đoàn Việt Nam không giành thêm huy chương.

CẬP NHẬT: Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Đoàn Thể thao Việt Nam có 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, tạm đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 26/9.

Việt Nam bước vào ngày 28/9 với nhiều cơ hội tranh huy chương

Tâm điểm buổi sáng là môn bắn súng. Sau phần bắn chậm 25m súng ngắn nữ ngày 27/9, Trịnh Thu Vinh đạt 291 điểm và tạm đứng thứ ba; Nguyễn Thùy Trang đạt 283 điểm, Nguyễn Thùy Dung 279 điểm. Các xạ thủ tiếp tục thi đấu phần bắn nhanh trong sáng 28/9 để xác định thứ hạng vòng loại và các suất vào chung kết.

Ở boxing, Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh cùng bước vào tứ kết. Cầu mây có trận bán kết đội tuyển 3 nam gặp Thái Lan, trong khi điền kinh Việt Nam dự hai chung kết đáng chú ý là 3.000m chướng ngại vật nam và tiếp sức 4x100m nữ.

Lịch và trạng thái thi đấu đáng chú ý của Việt Nam ngày 28/9

(Lịch được tổng hợp theo giờ Việt Nam từ các bản lịch thi đấu cập nhật sáng 28/9; một số giờ hoặc cặp đấu có thể thay đổi theo điều hành của Ban tổ chức).

Trong số các nội dung trên, bắn súng, boxing, cầu mây và hai chung kết điền kinh là những điểm đáng chú ý trong cuộc đua huy chương của Việt Nam ngày 28/9. Đặc biệt, Trịnh Thu Vinh bước vào phần bắn nhanh sau khi tạm đứng thứ ba ở bài bắn chậm; hai võ sĩ Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh chỉ còn cách vòng bán kết một trận đấu.

Ở cử tạ, Liên đoàn Cử tạ châu Á cho biết các nội dung ASIAD 2026 diễn ra từ 23 đến 29/9. Tính theo bảng huy chương riêng của môn này, Việt Nam đã có 1 HCĐ.