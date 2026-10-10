Những “bóng cả” ở vùng cao

Tuyên truyền cho người dân hiểu điều hay, lẽ phải; tích cực nêu gương và tiên phong trong việc làng, việc nước; vận động người dân chăm chỉ làm ăn, không nghe theo lời các đối tượng xấu... Đó là những công việc lặng thầm của đội ngũ những người có uy tín trên địa bàn tỉnh, đóng góp tích cực vào việc giữ bình yên ở các địa phương, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, gắn kết chặt chẽ mối quan hệ trong cộng đồng dân cư và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Những người có uy tín với dân làng

Thôn Suối Sâu (xã Nam Ninh Hòa) có 134 hộ, 630 nhân khẩu, trong đó gần 80% là đồng bào Raglai. Đời sống của người dân nơi đây chủ yếu làm nương, rẫy thu nhập thấp, không ổn định. Trăn trở với điều kiện sống, thu nhập của người dân trong thôn, ông Cao Truyền (người có uy tín và từng làm trưởng thôn 13 năm) đã kiên trì đến từng hộ dân vận động tham gia thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Để người dân tin và làm theo, ông Cao Truyền tiên phong áp dụng các mô hình nuôi bò sinh sản, trồng keo... Từ đó, đã có 13 hộ trong thôn chuyển đổi 46ha mía kém hiệu quả sang trồng 43ha keo, 3ha xoài và thực hiện mô hình nuôi bò, nuôi dê sinh sản. Cùng với phát triển kinh tế, ông Cao Truyền còn tích cực vận động người dân hiến khoảng 3.000m² đất mở đường giao thông, góp phần vào việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn. "Để người dân nghe thì mình phải làm trước; muốn việc vận động đạt hiệu quả, phải bắt đầu từ chính gia đình, người thân. Trước khi vận động người dân về một nội dung gì, tôi đều nghiên cứu kỹ chủ trương, chính sách để giải thích cho bà con dễ hiểu, sát với thực tế", ông Cao Truyền cho biết.

Ông Cao Truyền vận động người dân hiến đất làm đường.

Ngoài ông Cao Truyền, trên địa bàn tỉnh còn có những tấm gương người có uy tín khác đã tích cực tham gia vào công việc chung ở cơ sở. Có thể kể đến như ông Cao Điệp Phới (Tổ dân phố Giải Phóng, phường Ba Ngòi) luôn làm tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng với Nhân dân. Ông cũng tích cực vận động đồng bào tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, củng cố khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội. Còn ông Cao Văn Đen (thôn Cầu Gãy, xã Vĩnh Hải) là nhân tố tích cực trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Bên cạnh đó, ông cũng gương mẫu phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa Raglai và làm tốt công tác dân vận. Ở thôn Xóm Bằng (xã Ninh Hải), bà Mang Thị Điền đã tham gia hòa giải nhiều vụ mâu thuẫn, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở địa phương. Bà còn góp phần giữ gìn đoàn kết cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa Raglai. Ông Mang Nhiêm (thôn Sông Cạn, xã Nam Cam Ranh) là người tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, cộng đồng, bảo tồn bản sắc dân tộc. Ông cũng thường xuyên tuyên truyền người dân không tin, không chia sẻ thông tin sai trái, góp phần giữ vững đoàn kết trong cộng đồng.

Tích cực vì việc chung

Trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, những người có uy tín thường được dân làng quý mến, tin tưởng và noi theo. Phát huy phẩm chất đó, đội ngũ những người có uy tín tại các địa phương trên địa bàn tỉnh thường xuyên gần gũi, quan tâm, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn người dân từ những việc giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình, nơi cư trú đến vận động người dân làm ăn kinh tế, giữ gìn văn hóa dân tộc... Đặc biệt trong phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" và "Ngày hội Biên phòng toàn dân", những người có uy tín thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt quy định về quản lý, bảo vệ biên giới. Đồng thời, giúp người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời thông tin, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và chủ quyền lãnh thổ.

Ông Cao Truyền chăm sóc rẫy mía của gia đình.

Thông qua các chương trình phối hợp giữa người có uy tín ở các địa phương và Bộ đội Biên phòng, đã góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân với lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Thường xuyên nhắc nhở, vận động người dân không tin, không nghe, không chia sẻ những thông tin sai trái, xuyên tạc chưa được kiểm chứng; khuyến khích thế hệ trẻ giữ gìn tiếng nói và phong tục tốt đẹp của dân tộc, sống hòa thuận, mở rộng giao lưu. Mỗi người một việc, nhưng những người có uy tín đều làm tốt cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân bằng sự gần gũi và lòng tin.

Bà Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 209 người có uy tín, đây là lực lượng nòng cốt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Người có uy tín sống giữa Nhân dân, hiểu rõ lòng dân và được người dân tin tưởng, nên khi truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân nhanh hơn, dễ hiểu hơn. Người có uy tín không chỉ truyền đạt mà còn kiên trì vận động, nói đi đôi với làm, đồng thời phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân lên chính quyền. Những đóng góp tích cực của đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã đóng góp thiết thực vào việc củng cố, giữ gìn khối đại đoàn kết trong cộng động dân cư vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Mới đây, trong Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ III năm 2026 do Tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức đã tôn vinh nhiều cá nhân người có uy tín tiêu biểu tại khu vực biên giới, biển đảo trong toàn quốc. Tỉnh Khánh Hòa vinh dự có 5 cá nhân được đề cử tôn vinh, gồm các ông, bà: Cao Truyền; Cao Điệp Phới; Cao Văn Đen; Mang Nhiêm; Mang Thị Điền. Đây là những người có uy tín với nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.