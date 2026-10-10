Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Tòa án thông minh, ứng dụng AI
Ngày 10/10, tại TP. Đà Nẵng, Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí dự và phát biểu chỉ đạo.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-xay-dung-toa-an-thong-minh-ung-dung-ai-10433433.html