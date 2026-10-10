Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Tòa án thông minh, ứng dụng AI

Với đặc thù của ngành BHXH, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng để các dịch vụ công trực tuyến và liên thông của ngành hoạt động thông suốt, ngày càng phát huy hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân cũng như đáp ứng nhu cầu khám chữa chữa bệnh nhanh chóng, thuận tiện của người dân.