Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dâng hương tại khu di tích Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ.

Tại khu di tích Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối của Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Lê Đức Thọ, tên khai sinh là Phan Đình Khải, sinh ngày 10/10/1911 tại làng Địch Lễ, xã Nam Vân, tỉnh Nam Định (nay là tổ dân phố Địch Lễ, phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình) trong một gia đình có truyền thống hiếu học, yêu nước và cách mạng.

Kế thừa truyền thống của gia đình, đồng chí sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, tham gia hoạt động yêu nước từ khi còn trẻ. Tháng 10/1929, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong những năm tháng hoạt động cách mạng, đồng chí nhiều lần bị thực dân Pháp bắt giam, kết án và đày qua các nhà tù khắc nghiệt như: Hỏa Lò, Sơn La, Hòa Bình và Côn Đảo. Những năm tháng gian khổ ấy đã tôi luyện bản lĩnh chính trị, ý chí kiên định và phẩm chất của một nhà lãnh đạo cách mạng xuất sắc.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã trải qua nhiều cương vị công tác, trên nhiều lĩnh vực khác nhau, được Đảng, Nhà nước giao nhiều trọng trách quan trọng như: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Đặc biệt, trên mặt trận ngoại giao, với cương vị Cố vấn đặc biệt của Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris, đồng chí đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật đàm phán sắc sảo, góp phần quan trọng vào việc ký kết Hiệp định Paris năm 1973, tạo tiền đề cho thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ghi nhận những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Sao Vàng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho đồng chí.

Các đại biểu dự Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ.

Các đại biểu dự Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ.

Nhằm tưởng nhớ, tri ân và phát huy những giá trị lịch sử gắn với cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí, năm 2011, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nam Định (cũ) đã xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ tại quê hương - nơi đồng chí sinh ra, lớn lên và gắn bó trong suốt thời kỳ niên thiếu. Khu di tích gồm Nhà tưởng niệm và Từ đường chi họ Phan, mang giá trị kiến trúc truyền thống và dấu ấn lịch sử cách mạng.

Quang cảnh buổi Lễ.

Nhà tưởng niệm hiện lưu giữ 77 tấm ảnh, 6 tài liệu khoa học và 24 hiện vật, trong đó có Bằng Huân chương Sao Vàng và bộ quần áo đại cán của đồng chí từng mặc khi tham gia đàm phán tại Hội nghị Paris năm 1973. Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ không chỉ là nơi lưu giữ những tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí, mà còn là địa chỉ “đỏ” mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Năm 2018, Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ được UBND tỉnh cấp Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Mạnh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Du lịch đã công bố Quyết định số 3237/QĐ-BVHTTDL ngày 9/9/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ là Di tích cấp quốc gia.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Đức Thọ là tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tận tụy và sự cống hiến trọn đời cho Đảng, cho Tổ quốc và Nhân dân. Những đóng góp của đồng chí đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Tự hào về một nhà lãnh đạo tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình càng tự hào khi quê hương mình là nơi đã sinh ra, nuôi dưỡng và hun đúc nên nhân cách, lý tưởng cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ.

Phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng và đạo lý tốt đẹp của dân tộc, với sự quan tâm của Trung ương, của các cấp, các ngành, sự chung tay của gia đình, dòng họ và Nhân dân địa phương, Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ đã được xây dựng, gìn giữ và từng bước phát huy giá trị. Từ một công trình tưởng niệm, đến nay Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ vinh dự được xếp hạng Di tích quốc gia. Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Để Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ thực sự trở thành một địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng tiêu biểu, có sức lan tỏa sâu rộng và giá trị bền vững, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Bảo tồn và phát huy giá trị di tích phải được xác định là trách nhiệm thường xuyên, lâu dài của các cấp, các ngành và cả cộng đồng. Chú trọng nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung và phát huy giá trị các tư liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ.

Đặc biệt coi trọng việc phát huy giá trị Nhà tưởng niệm trở thành địa chỉ “đỏ” trong giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong bảo tồn, giới thiệu, phát huy giá trị di tích. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Hồng Quang.

Các đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Hồng Quang.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Nhà tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Hồng Quang.