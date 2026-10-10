Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đông dự khai mạc Lễ hội Katê năm 2026

Sáng 10-10 (nhằm ngày 1-7 lịch Chăm), tại Di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh), Lễ hội Katê năm 2026 đã khai mạc. Đến dự có các đồng chí: Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh; Ban Phong tục tháp Pô Klong Garai cùng hàng chục nghìn người dân và du khách.

Đồng chí Lâm Đông và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương dự khai mạc Lễ hội Katê.

Tại buổi lễ, các thành viên Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh đã thực hiện nghi thức rước y trang về tháp Pô Klong Garai để tiến hành các nghi lễ dâng cúng thần linh, nguyện cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an. Sau phần lễ là màn biểu diễn múa Chăm duyên dáng và tiết mục hòa tấu mã la rộn ràng của các nghệ nhân người Raglai.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu chúc mừng toàn thể đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn nhân dịp Lễ hội Katê.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lâm Đông chúc cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn trên địa bàn tỉnh đón mùa Lễ hội Katê nhiều niềm vui và ý nghĩa. Đồng chí nhấn mạnh, Katê là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng, có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn; là dịp để người dân tưởng nhớ các vị thần linh, các bậc tiền nhân, bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên. Qua nhiều thế hệ, lễ hội đã được cộng đồng trân trọng gìn giữ, thực hành và trao truyền. Trong không gian thiêng liêng của các đền, tháp, những nghi lễ và phong tục truyền thống tiếp tục gắn kết gia đình, dòng họ, cộng đồng; nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản của cha ông. Những giá trị ấy không chỉ làm nên bản sắc văn hóa dân tộc Chăm mà còn góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hóa của Khánh Hòa và dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Lâm Đông tặng hoa chúc mừng đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn nhân dịp Lễ hội Katê.

Đồng chí Lâm Đông tặng quà chúc mừng các vị trong Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lâm Đông ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc, chức việc, nghệ nhân, người có uy tín và toàn thể người dân trong việc gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống; phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực vươn lên, tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chung sức xây dựng quê hương.

Đồng chí khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tạo điều kiện để đồng bào Chăm gìn giữ tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; gắn bảo tồn văn hóa với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đồng chí mong muốn các vị chức sắc, chức việc bằng khả năng, uy tín của mình tiếp tục tuyên truyền, động viên bà con tín đồ cùng nhau giữ gìn, phát huy những giá trị độc đáo của Lễ hội Katê cũng như các lễ hội truyền thống khác của người Chăm, qua đó quảng bá văn hóa dân tộc Chăm, văn hóa Khánh Hòa đến bạn bè, du khách gần xa.

Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục có những việc làm thiết thực, cụ thể để đồng hành, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc Chăm, góp phần đưa Lễ hội Katê xứng tầm với quy mô, giá trị của một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Người dân và du khách về dự Lễ hội Katê ở Di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai.

Đoàn rước y trang về Di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai.

Đoàn rước y trang tiến vào tháp Pô Klong Garai.

Các thành viên Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh tại lễ khai mạc.

Các thiếu nữ Chăm trong điệu múa quạt.

Đội văn nghệ Raglai biểu diễn mã la.

Phó Cả sư Lưu Sanh Thanh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc Lễ hội Katê, Phó cả sư Lưu Sanh Thanh, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Thư ký Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn bày tỏ: Lễ hội Katê là lễ hội lớn nhất trong năm, được đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn cử hành long trọng. Đây là dịp nhắc nhở đồng bào Chăm hướng về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; biết ơn các bậc thần linh, tiền bối, tổ tiên; nhớ ơn Đảng, ơn Bác Hồ đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho toàn dân tộc. Trong hân hoan đón mừng Lễ hội Katê năm 2026, càng bồi đắp tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc anh em; hướng về tương lai tốt đẹp, chung sức xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển.

Dịp này, tại Di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai còn diễn ra các hoạt động cúng lễ của Nhân dân; hội thi viết chữ Chăm với chủ đề “Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm”; thi các trò chơi dân gian: Đội lu nước, nhảy bao bố, kéo co; biểu diễn văn nghệ phục vụ Nhân dân và du khách.

Lễ hội Katê là một trong những lễ hội truyền thống lớn, tiêu biểu của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, được tổ chức hằng năm vào ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 theo lịch Chăm. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 9 đến 11-10. Ngày 9-10, người dân các thôn Hữu Đức, Tân Đức, Thành Đức (xã Phước Hữu) tổ chức lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar; đoàn rước đón y trang từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà về đền thờ tại thôn Hữu Đức. Sáng 10-10, Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn và Ban Phong tục đồng loạt thực hiện các nghi thức truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh), tháp Pô Rômê (thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu) và đền Pô Inư Nưgar (thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu). Nghi lễ tại các đền, tháp gồm: Lễ rước y trang, lễ mở cửa tháp, lễ tắm tượng thần, lễ mặc y trang cho thần và đại lễ; do cả sư, tu sĩ cùng các chức sắc tín ngưỡng dân gian như thầy kéo đàn Kadhar, bà bóng Muk Pajâu và ông từ Camưnei điều hành. Sau phần lễ ở đền, tháp, lễ hội tiếp tục tại đền thờ thần làng và các gia đình, dòng tộc đến hết ngày 11-10.