[Video] Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 6 triệu lượt khám sức khỏe toàn dân

Đoàn Tư lệnh Cảnh sát Liên hợp quốc (LHQ) ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị về nhân sự, huấn luyện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và hậu cần phục vụ đợt kiểm tra. Đồng thời, đưa ra những khuyến nghị giúp Bộ Công an có sự chuẩn bị tốt hơn cho Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hoà bình (GGHB) số 1, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn của LHQ để tiến hành đánh giá chính thức nâng lên cấp độ cao nhất trong hệ thống sẵn sàng triển khai nhanh.