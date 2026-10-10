[Video] Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 6 triệu lượt khám sức khỏe toàn dân
Chương trình khám sức khỏe toàn dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 6 triệu lượt khám, bước đầu giúp nhận diện mô hình bệnh tật, phân tầng nguy cơ và định hướng chăm sóc sức khỏe người dân.
Sáng 10/10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến thời điểm này, Thành phố ghi nhận 6.005.268 lượt khám, 5.374.882 người dân đã có hồ sơ sức khỏe điện tử. Kết quả phân tích dữ liệu khám sức khỏe cho thấy mô hình bệnh tật được ghi nhận có sự khác biệt rõ giữa các nhóm tuổi.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-thanh-pho-ho-chi-minh-ghi-nhan-hon-6-trieu-luot-kham-suc-khoe-toan-dan-post994317.html