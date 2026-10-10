Xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô tinh, gọn, mạnh, hiện đại

Dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG THÁI

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, cho biết, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc. Bộ Tư lệnh Thủ đô đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý...

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội; sự phối hợp, tạo điều kiện của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, góp phần xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển đất nước, phát triển Thủ đô và xây dựng quân đội trong kỷ nguyên mới; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, UBND TP Hà Nội về các chủ trương, giải pháp trong công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng và bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tập trung xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ thành phố vững chắc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, gắn với thế trận an ninh nhân dân và củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: QUANG THÁI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô “tinh, gọn, mạnh”, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng chiến đấu. Trong đó, xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng cao. Cùng với đó, tạo chuyển biến trong công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức cơ động và năng lực ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống.

Lực lượng vũ trang Thủ đô phải đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào huấn luyện, chỉ huy, quản lý và sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn, nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, xử lý kịp thời các tình huống, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng và sự kiện chính trị; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: QUANG THÁI

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang Thủ đô; tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về xây dựng Đảng và Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; chủ động ngăn ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG THÁI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền và cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Thủ đô cần phải phát huy tinh thần “Hội tụ đoàn kết, hội tụ ý chí, hội tụ nhân tài, hội tụ sức mạnh”; giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tôn vinh nét đẹp văn hóa “Người chiến sĩ Thủ đô” thời kỳ mới, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Qua đó, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Hà Nội trở thành thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, là trung tâm kết nối toàn cầu, động lực phát triển của đất nước; góp phần đưa Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.