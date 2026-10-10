Phòng Chính trị, Học viện Kỹ thuật quân sự kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống

60 năm qua, Phòng Chính trị luôn gắn với mỗi chặng đường phát triển của Học viện KTQS; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, Phòng Chính trị luôn chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trên; triển khai toàn diện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng các tổ chức đảng trong Học viện vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Góp phần tô thắm truyền thống tốt đẹp “Đoàn kết trong hành động, bản lĩnh trước khó khăn, chuyên nghiệp, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ” của Phòng Chính trị.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Trước tác động của tình hình thế giới, khu vực và những yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Phòng Chính trị luôn chủ động, nhạy bén, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Học viện, góp phần quan trọng xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Trần Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Kỹ thuật quân sự, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện KTQS, Trung tướng Trần Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Phòng Chính trị đã đạt được trong suốt 60 năm qua.

Đại tá Trần Quang Huy, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Kỹ thuật quân sự đọc diễn văn.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Trần Văn Thưởng yêu cầu cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị tiếp tục nâng cao năng lực, chủ động dự báo, tham mưu cho Đảng ủy Học viện ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận sát thực tế. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị theo hướng tiệm cận với đối tượng, gắn với nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Trần Văn Thưởng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Phòng Chính trị.

Cùng với đó, mỗi cán bộ, nhân viên Phòng Chính trị phải thật sự “tinh nhuệ về chính trị”, giỏi một việc, biết nhiều việc. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng những cán bộ trẻ có tâm huyết, năng lực nổi trội, tạo nguồn cán bộ chuyên sâu, khơi dậy khát vọng cống hiến, quyết tâm xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Trần Văn Thưởng, Chính ủy Học viện KTQS trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Phòng Chính trị.