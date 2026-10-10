Huy động lực lượng tìm kiếm người phụ nữ bị lũ cuốn trôi

Các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân xã Dân Hoá đang triển khai tìm kiếm người phụ nữ bị mất tích. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, bà H.T.L (sinh năm 1976, dân tộc Chứt), trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa trên đường đi từ bản K-ai cũ sang bản Bãi Dinh thì bị nước cuốn trôi. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, từ ngày 9/10 đến ngày 10/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 90-200 mm; trong đó, Sen Thủy 291 mm, Lệ Thủy 295 mm, Kiến Giang 216 mm…

Dự báo trong 24 - 36 giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lớn với cường suất trên 100 mm trong 3 giờ. Về tình hình lũ trên các sông, hiện mực nước các sông ở Quảng Trị đang lên. Dự báo từ ngày 10 - 11/10, trên các sông ở Quảng Trị sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2.

Mưa lớn đã gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, thủy lợi và giao thông tại tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, tại xã Vĩnh Hoàng, khoảng 1 ha ruộng bị vùi lấp, 23 m kênh đất bị hư hỏng; tuyến đường từ thôn Mỹ Tú đi thôn Bắc Vĩnh Thái bị sạt lở hai bên với chiều dài khoảng 20 m, sâu 0,5 m.

Ngoài ra, mái lát bảo vệ chân cầu tại khu vực bãi biển Thái Lai, thuộc tuyến đê biển Vĩnh Thái, bị sạt lở với diện tích khoảng 30 m². Mưa lớn cũng khiến một số điểm ngầm tràn trên tuyến Quốc lộ 9B bị ngập…