Đoàn đại biểu nước CHDCND Lào tham dự Lễ hội Cà phê Sơn La 2026

Tại buổi tiếp đón, đồng chí Nguyễn Thành Công bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Lắt Tạ Nạ Si Hả Lạt, cùng đoàn đại biểu đại diện một số sở, ngành các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang đến tham dự Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, sự hiện diện của đoàn đại biểu Lào tại lễ hội thể hiện tình cảm gắn bó, sự quan tâm và mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào, trong đó có tỉnh Sơn La với các tỉnh của Lào. Đây cũng là dịp để tăng cường giao lưu, kết nối, mở rộng cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và văn hóa giữa các địa phương hai nước.

Đồng chí Nguyễn Thành Công tặng hoa đồng chí Lắt Tạ Nạ Si Hả Lạt và đoàn đại biểu.

Đồng chí Lắt Tạ Nạ Si Hả Lạt, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo tỉnh Sơn La; đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ và hợp tác của tỉnh Sơn La trong thời gian qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và kết nối giữa các địa phương. Qua đó, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026 là dịp quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Sơn La, đặc biệt là thương hiệu cà phê Sơn La; đồng thời thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và tăng cường hợp tác quốc tế. Sự tham dự của đoàn đại biểu nước CHDCND Lào góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, tạo thêm cơ hội giao lưu và hợp tác giữa Sơn La với các địa phương của nước bạn Lào.