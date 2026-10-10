20 thanh niên xã Kim Tân viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Các thanh niên xã Kim Tân viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Mặc dù, chưa đến thời gian khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, 20 thanh niên trong xã đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ gửi Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Kim Tân.

Đây đều là những đoàn viên, thanh niên có ý thức rèn luyện, phẩm chất đạo đức tốt, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Với mong muốn được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, trưởng thành hơn về bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, các thanh niên sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.

Các thanh niên chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Kim Tân.

Việc chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ không chỉ thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Kim Tân, mà còn góp phần lan tỏa phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tiếp nối truyền thống quê hương trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phát huy trách nhiệm, tự giác tham gia tuyển quân, góp phần để xã Kim Tân hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2027.