Nháy đèn trên nóc xe gây lóa mắt, tài xế ở Đà Nẵng bị lập biên bản

Trước đó, ngày 9/10, Phòng CSGT TP Đà Nẵng tiếp nhận phản ánh từ thông tin đường dây nóng về clip ghi lại hình ảnh ô tô bán tải BKS 43B-667.67 tự ý lắp thêm đèn trên nóc xe, bật đèn sáng chói khi lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo Phòng CSGT chỉ đạo Trạm CSGT Thăng Bình khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Chiếc ô tô được lắp thêm đèn trên nóc. (Ảnh: C.A)

Đến sáng 10/10, lực lượng chức năng làm việc với P.P.H (Sinh năm 1994, trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng; chủ phương tiện).

Tại buổi làm việc, H. thừa nhận đã lắp thêm đèn trên nóc xe và bật đèn khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường dân sinh vào khoảng 21h ngày 8/10, tại tổ dân phố Ngọc Bình, phường Điện Bàn Đông.

Hình ảnh vi phạm sau đó được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Clip được đăng tải cho thấy chiếc xe bán tải di chuyển vào ban đêm với đèn trên nóc phát ánh sáng mạnh, liên tục nhấp nháy khiến các tài xế xe phía sau bị lóa mắt.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Theo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, với hành vi vi phạm nêu trên, P.P.H có thể bị xử phạt đến 2 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đồng thời, P.P.H phải tháo dỡ đèn lắp thêm, khôi phục tình trạng ban đầu của phương tiện.