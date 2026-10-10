Trong một ngày, CSGT Hà Nội hai lần hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp cứu

Trước đó, vào giờ cao điểm sáng 9/10, Tổ công tác của Đội CSGT số 2 gồm Thiếu tá Duy Văn Hiệp và Thiếu tá Phạm Anh Đào thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tuyến Võ Chí Công, hướng đi Vành đai II.

Lúc này anh N.T.H. (SN 1997, trú tại Đông Anh) điều khiển ô tô di chuyển lại gần Tổ công tác đề nghị được giúp đỡ.

CSGT hỗ trợ bệnh nhi đến bệnh viện cấp cứu.

Anh H. cho biết đang chở vợ và con gái là cháu N.N.D.M. (SN 2023) đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Cháu bé bị sốt cao, co giật, cần được cấp cứu khẩn cấp.

Trước tình huống trên, tổ công tác nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy Đội, đồng thời sử dụng mô tô chuyên dụng bật tín hiệu ưu tiên dẫn đường, hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến bệnh viện. Sau khoảng 5 phút di chuyển, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu kịp thời.

Tiếp đó, vào giờ cao điểm chiều cùng ngày tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành, tổ công tác của Đội CSGT số 2 gồm Thiếu tá Lê Thanh Hà và Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tuấn đang làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông thì nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh N.Đ.L., lái xe ô tô Xanh SM mang BKS: 29E-598.40. Trên xe có một nam thanh niên nghi bị đau ruột thừa, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế.

CSGT sử dụng motor tuần tra mở đường hỗ trợ người dân.

Nhận thấy tình huống cần được xử lý khẩn trương, tổ công tác nhanh chóng sử dụng mô tô tuần tra mở đường, hỗ trợ đưa người bệnh đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Người bệnh sau đó được xác định là anh N.T.Đ. (SN 1990, trú tại Lại Yên, Hà Nội).

Hai lần hỗ trợ người dân trong cùng một ngày là những việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ CSGT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc người dân chủ động tìm đến lực lượng CSGT nhờ giúp đỡ khi người thân gặp nguy hiểm cũng cho thấy sự tin tưởng, gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp.