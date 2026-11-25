Chỉ số Nasdaq ngày 25/11 giảm hơn 3%, trong khi các chỉ số chứng khoán chủ chốt khác cũng lao dốc, xóa gần hết mức tăng trong phiên thứ Hai. Cổ phiếu Nvidia, công ty cung cấp hạ tầng AI CoreWeave và Anthropic, nhà phát triển mô hình AI Claude, đều đồng loạt đi xuống.

Tại châu Á, chỉ số Kospi của Hàn Quốc lao dốc 6% do cổ phiếu ngành bán dẫn bị bán tháo. Trong khi đó, SoftBank của Nhật Bản - một nhà đầu tư lớn vào OpenAI - mất 15% giá trị, theo Wall Street Journal.

Các nhà phân tích Phố Wall cho rằng triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao cùng lo ngại về những khoản đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu AI, phần lớn dựa vào nguồn vốn vay, đang làm suy giảm sức hấp dẫn của các cổ phiếu công nghệ có mức định giá cao.

Lạm phát Mỹ lên cao nhất kể từ tháng 5, giá cả tăng 3,8% trong một năm. Theo chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi - giá cả tăng 0,3% trong tháng 10 so với tháng trước, chủ yếu do chi phí năng lượng đi lên. Chỉ số này do Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) thuộc Bộ Thương mại công bố.

Giới đầu tư cũng theo dõi sát khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch áp thuế đối với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nền kinh tế khác. Hiện mức thuế mới vẫn chưa được xác định. Đây sẽ là yếu tố quan trọng quyết định mức độ tác động của chính sách thương mại đối với thị trường.

CEO của Nvidia, Jensen Huang, đáp lại những tiếng reo hò của nhân viên khi ông trở lại trụ sở chính của công ty tại Santa Clara, California, vào ngày 23/11. Ảnh: Korea Joongang Daily.

Tầm nhìn Nvidia mới có gì?

Trong cuộc họp với nhân viên, Huang dành thời gian bảo vệ mô hình quản lý phẳng của Nvidia. Theo đó, ông có hàng chục cấp dưới trực tiếp và không có người kế nhiệm được xác định rõ ràng.

Ông cho biết cấu trúc này phản ánh sự đa dạng trong hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời mang lại cho mọi người “quyền lên tiếng ngang bằng” với ông.

Huang cũng tái khẳng định quan điểm rằng việc lập kế hoạch kế nhiệm không có ý nghĩa gì đối với Nvidia. Ông nói với nhân viên rằng công ty có một nhóm lớn những người có năng lực, theo những người tham dự cuộc họp.

Huang cũng khẳng định ông không phải là một “kẻ lắm chuyện trong giới công nghệ, đứng trên pháp luật” và không ai làm điều gì phi đạo đức để đưa ông trở lại vị trí CEO, theo một người tham dự cuộc họp.

Trong thời gian Huang vắng mặt, Giám đốc tài chính Colette Kress đã đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền. Ảnh: The Information.

Trong thời gian Huang vắng mặt, Giám đốc tài chính Colette Kress đã đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền. Sau khi Huang được phục chức, công ty xác nhận Kress tiếp tục đảm nhiệm vị trí CFO, khép lại quãng thời gian ngắn giữ quyền điều hành.

Nvidia trấn an các đối tác

Trong thời gian Huang vắng mặt, các cấp phó của ông đã gặp gỡ các đối tác điện toán đám mây của Nvidia, một số khách hàng quan trọng nhất của nhà sản xuất chip này, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh vẫn ổn định.

Nico Caprez, con rể của Huang và là người phụ trách quan hệ đối tác của Nvidia với các công ty điện toán đám mây, đã liên lạc qua điện thoại và gặp gỡ các đối tác để thông báo rằng mọi hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, theo những người thân cận với vấn đề này.

Raj Mirpuri, phó chủ tịch phụ trách cơ sở hạ tầng đám mây AI và một trong những giám đốc bán hàng hàng đầu của công ty, cũng nói với các đối tác rằng Nvidia có kế hoạch “quay trở lại ngay lập tức”, theo những người đã nói chuyện với ông.

Niềm tin từ Phố Wall đến Nhà Trắng rằng Huang có đủ năng lực để lãnh đạo Nvidia đã tạo điều kiện cho sự trở lại ngoạn mục của ông.

Giờ đây, ông phải chứng minh những người ủng hộ mình đúng trong bối cảnh thị trường AI ngày càng biến động, khách hàng đa dạng hóa nguồn cung chip, những thay đổi trong chính trường có thể dẫn đến sự giám sát chặt chẽ hơn và cuộc điều tra nội bộ về hành vi của ông vẫn tiếp diễn.

Những thách thức phía trước

Các đối tác kinh doanh của Nvidia đang chờ xem Huang sẽ xử lý những thay đổi trên toàn ngành như thế nào, cũng như một vấn đề đã âm ỉ trước khi ông rời đi: mức độ sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho khách hàng của công ty.

Huang đã bắt đầu rút lui khỏi những thỏa thuận này. Tờ Wall Street Journal đưa tin ông ngày càng lo ngại các khách hàng lớn của Nvidia đang lên kế hoạch sử dụng chip thay thế và giảm sự phụ thuộc vào công ty, trong khi các cam kết về chuỗi cung ứng của Nvidia lại tăng vọt.

Trong một cuộc họp trước khi rời vị trí CEO và sau đó được phục chức, Huang mô tả những cam kết này như một “trận tuyết lở” ập đến.

Các đối tác kinh doanh của Nvidia đang chờ xem Huang sẽ xử lý những thay đổi trên toàn ngành như thế nào. Ảnh: Bloomberg.

Trong thời gian ngắn giữ chức CEO tạm quyền, Kress đã nói với các nhà đầu tư tại cuộc họp báo cáo thu nhập của công ty tuần trước rằng Nvidia sẽ tiếp tục “thận trọng” và “kỷ luật”, đồng thời cho biết công ty đang “đánh giá nghiêm túc” các thương vụ trong tương lai.

Bà cũng nói riêng với một số nhà đầu tư rằng Nvidia vẫn sẽ hỗ trợ các dự án điện toán đám mây mới (neocloud), nhưng không hỗ trợ tài chính cho tất cả các dự án này.

Nhiều nhà phân tích ước tính GPU của Nvidia đã kiểm soát hơn 90% thị trường trong những năm gần đây. Tuy nhiên, ngày càng nhiều công ty AI phát triển chip silicon tùy chỉnh của riêng mình, chẳng hạn chip Jalapeño mới của OpenAI và các thế hệ bộ xử lý TPU mới của Google. Điều này khiến các đối thủ cạnh tranh dần thu hẹp khoảng cách với Nvidia.

Theo những người thân cận với vấn đề này, các lãnh đạo OpenAI đã nói riêng trong những tuần gần đây rằng họ lo ngại công ty có thể quá phụ thuộc vào chip Nvidia để huấn luyện mô hình AI.

Bất kỳ sự gián đoạn nào trong khả năng tiếp cận chip Nvidia đều có thể làm gián đoạn kế hoạch huấn luyện các mô hình trong tương lai của OpenAI.

Các nhà phân tích của Bernstein dự đoán bộ tăng tốc AI tùy chỉnh, tức các chip cung cấp năng lượng cho trung tâm dữ liệu AI, có thể chiếm 20% thị trường vào năm 2027, tăng từ mức 10% trong năm nay.

Những thay đổi này đặt ra thách thức đối với Nvidia, khi công ty vừa phải duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành chip AI, vừa phải cân nhắc mức độ hỗ trợ tài chính dành cho các khách hàng và đối tác.

Ngày trở lại đầy cảm xúc của Jensen Huang Sau 11 ngày rời ghế CEO, Jensen Huang xuất hiện tại trụ sở Nvidia trong tiếng reo hò của đông đảo nhân viên. Ông xin lỗi vì những biến động vừa qua và cam kết sẽ trở thành một CEO tốt hơn trong nhiệm kỳ mới.