Nhiều nông dân ở Tây Lâm Đồng chọn phơi sấy, chế biến, bảo quản chờ giá hợp lý mới bán

Những ngày gần đây, giá cà phê trong nước có đà giảm mạnh, ghi nhận vào ngày 24/11, giá cà phê robusta nhân xô tại khu vực Tây Nguyên ở mức xung quanh 70.000 đồng/kg. Mức giá này so sánh với thời điểm đầu vụ, tức cách đây khoảng 1 tháng giảm khoảng 20.000 đồng/kg. Với đa số nông dân Lâm Đồng, điều này đều gây sự tiếc nuối khi nguồn thu giảm sút.

Tuy nhiên, vẫn có không ít người không cho đó là chuyện đáng buồn. Là người có cách nghĩ khác, bà Trần Thị Mỹ, thôn Thuận Nam, xã Thuận An cho rằng, gia đình bà gắn bó với cây cà phê nhiều đời nay. Bà đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của giá cà phê. Với sự sụt giảm như hiện nay, bà đã sớm đoán biết đây là một chu kỳ thường kỳ của thị trường.

Nhất là khi hai năm gần đây, giá cà phê đều ở mức cao thì sự đi xuống là có thể hiểu được, nhất là thời điểm khi bước vào vụ thu hoạch rộ cà phê ở Việt Nam. Với tình thế này, bà không có tâm lý bán vội sản phẩm mà chọn cách phơi sấy, bảo quản đúng cách để bán vào thời điểm hợp lý.

Cùng quan điểm, theo ông Hồ Trọng Tín, chủ một cơ sở sản xuất, chế biến cà phê thôn Đắk Mâm, xã Krông Nô cho rằng, nếu áp dụng mô hình canh tác bền vững, sản xuất theo tiêu chuẩn như VietGAP hoặc 4C, UTZ... người dân có thể bán được giá cao hơn mặt bằng chung thị trường. Nhiều doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cũng sẵn sàng ký hợp đồng bao tiêu với các tổ nhóm nông dân canh tác quy trình đạt chuẩn nhờ chất lượng tốt và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc.

Cũng với quan điểm đầu tư nhiều hơn cho nguyên liệu và chế biến, ông Trương Công Toàn, chủ một cơ sở chế biến cà phê ở xã Nhân Cơ cho rằng, doanh nghiệp hiện liên kết tạo được vùng nguyên liệu cà phê có chứng nhận quốc tế lên đến 2.000 ha. Những năm qua, vùng nguyên liệu của bà con luôn được thu mua cao hơn mức giá trần của thị trường. Năm nay, đơn vị tiếp tục thực hiện chính sách này, đồng thời lượng thu mua, chế biến phục vụ xuất khẩu.

Những năm gần đây nông dân đã có khoản dự trữ khá từ cà phê nên có thể vụ này họ không vội bán

Số liệu chưa đầy đủ, khu vực Tây Lâm Đồng hiện có khoảng 34 doanh nghiệp sơ chế, chế biến, với sản phẩm sau chế biến cao nhất là cà phê bột, sản lượng cà phê bột sản xuất và tiêu thụ khoảng trên 400 tấn/năm. Tuy tỷ lệ chế biến chưa cao so với tổng sản lượng cà phê của khu vực, nhưng qua ghi nhận các cơ sở chế biến đều có sự đầu tư hơn vào công nghệ, máy móc, nhà xưởng để có thể tăng sản lượng. Đây là điều được đánh giá tạo triển vọng cho ngành hàng cà phê cả nội địa và phục vụ xuất khẩu.

Vào các ngày 16 và 17/11, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) phối hợp cùng Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổ chức Hội nghị Cà phê Quốc tế Việt Nam 2026 – Vietnam International Coffee Outlook 2026 (VICO 2026). Tại đây, ông Đỗ Hà Nam - Phó Chủ tịch Hiệp hội đã nhận định rằng: Sản lượng cà phê robusta vụ 2026/2027 của các nước sản xuất đều tăng, nguồn cung dồi dào hơn, có thể tạo áp lực lên giá cà phê bán ra.

Các nhà rang xay lớn vẫn tiếp tục ưu tiên phương thức thu mua ngắn hạn, chỉ mua đủ dùng đến đâu hay đến đó. Đa số các nhà máy bán nguyên liệu đều đầy công suất đến hết năm 2026 và quý I/2027. Dự báo, lượng cà phê rang xay nội địa tiêu thụ ổn định quanh mức 130.000 - 150.000 tấn/năm. Tổng lượng cà phê nhân Việt Nam tiêu thụ nội địa có thể đạt 350.000 - 400.000 tấn/năm. Nhiều dự án nhà máy chế biến cà phê hòa tan đã và dự kiến khởi công xây dựng và vận hành trong 2 - 3 năm tới.

Một vùng nguyên liệu đạt chuẩn ở xã Nhân Cơ góp phần tăng giá trị xuất khẩu cà phê

Như vậy, có thể thấy triển vọng tiêu thụ nội địa, đầu tư cho chế biến, chế biến sâu cà phê đang được quan tâm nhiều hơn để ngành hàng này bớt phụ thuộc vào thị trường, đồng thời nâng cao giá trị bền vững, tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu.