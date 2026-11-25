Chỉ số Dow Jones giảm 2%, xuống mức thấp hơn đáng kể so với phiên trước đó. S&P 500 mất 2,7%; trong khi Nasdaq Composite lao dốc 4,1%. Đà giảm mạnh của Nasdaq phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng gia tăng của giới đầu tư trước những lo ngại liên quan đến triển vọng lạm phát và hiệu quả kinh tế của các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Áp lực bán tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn. Trong phiên giao dịch đầu ngày, cổ phiếu Nvidia có thời điểm giảm tới 8%, kéo theo tâm lý tiêu cực trên toàn ngành. Dù từng ghi nhận đợt tăng mạnh trong phiên ngày 23/11 sau thông tin Jensen Huang được khôi phục vị trí CEO, nhóm cổ phiếu AI vẫn chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến trên thị trường chứng khoán Mỹ trong bối cảnh áp lực lạm phát và những bất ổn về chính sách thuế quan gia tăng. Ảnh: Bloomberg.

Những nghi vấn về khả năng sinh lời của các khoản đầu tư vào AI đang trở thành yếu tố gây sức ép lên thị trường. Nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến việc liệu khoản chi phí khổng lồ mà các doanh nghiệp công nghệ đổ vào hạ tầng và phát triển AI có thể chuyển hóa thành lợi nhuận tương xứng hay không.

Bên cạnh diễn biến của nhóm cổ phiếu công nghệ, dữ liệu lạm phát mới cũng khiến tâm lý thị trường thêm thận trọng. Chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi, tăng lên 3,3% trong tháng 10, cao hơn mức dự báo 3,2% của giới chuyên gia kinh tế.

Số liệu này làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12 nhằm kiểm soát áp lực giá cả. Theo dữ liệu thị trường, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng tới lên tới 98%.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo kế hoạch áp mức thuế quan mới 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và 12 đối tác thương mại lớn khác của Mỹ.

Các mức thuế dự kiến được áp dụng bổ sung bên cạnh những mức thuế hiện hành, sau khi hoàn tất giai đoạn lấy ý kiến công chúng. Theo kế hoạch, chính sách có thể bắt đầu có hiệu lực sớm nhất vào tháng 1 tới.

Thông tin về thuế quan mới tiếp tục làm gia tăng những bất ổn trong triển vọng thương mại quốc tế, trong bối cảnh thị trường vốn đã chịu sức ép từ lạm phát và kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt.

Theo lịch giao dịch, thị trường chứng khoán và trái phiếu Mỹ sẽ đóng cửa trong ngày 26/11 nhân dịp lễ Tạ ơn, trước khi hoạt động trở lại vào ngày 27/11 với phiên giao dịch rút ngắn còn nửa ngày.