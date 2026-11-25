Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” giảm mạnh hơn vàng miếng SJC. Ảnh: Phú Quý

Trở lại sau ngày nghỉ lễ (24/11), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh trong hơn nửa đầu giao dịch phiên sáng đứng yên ở ngưỡng 128,5 triệu – 133,5 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên trước kỳ nghỉ lễ (23/11). Niêm yết giá giao dịch tại ngưỡng 129,1 triệu – 134,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục duy trì ổn định sang phiên chiều. So với giá chốt phiên 23/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này giảm tổng cộng 900 nghìn đồng/lượng

Tính đến 15 giờ 30 phút, ngưỡng giao dịch 129,1 triệu – 134,1 triệu đồng/lượng cũng đồng loạt được niêm yết tại DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải. So với giá chốt phiên 23/11, giá mua, bán vàng miếng SJC sụt 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên 25/11, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng vẫn neo ở ngưỡng co phổ biến là 5 triệu đồng/lượng, Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, mức chênh lệch này nới rộng lên ngưỡng 5,6 triệu đồng/lượng, cao gấp gần 4 lần so với khoảng cách thấp nhất tại Mi Hồng. Đối với vàng nhẫn, mức chênh lệch cao nhất thuộc về Công ty SJC với 6 triệu đồng/lượng.

Cùng chung xu hướng đi xuống, giá mua vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng giảm 1 triệu đồng, neo ngưỡng 128,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán niêm yết lần lượt tại 134,1 triệu đồng/lượng và 134 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 21/11, giá bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giảm 900 nghìn đồng/lượng còn tại Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận hai nhịp giảm liên tiếp chỉ trong vòng 1 tiếng đầu mở cửa. Thương hiệu này đặt giá vàng miếng SJC tại ngưỡng 132 triệu – 133,5 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và sụt tới 1,3 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Tuy nhiên, chốt phiên sáng, giá vàng miếng tại thương hiệu này tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá giao dịch tại ngưỡng 132,5 triệu – 134 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 21/11, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Tại Ngọc Thẩm. giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu cũng giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 15 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng tại ngưỡng 128 triệu – 133 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 25/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt điều chỉnh giá giao dịch trong phiên 25/11. So với nhịp điều chỉnh trên thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn ghi nhận mức giảm mạnh hơn từ 100 nghìn – 300 nghìn đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vẫn ghi nhận một đơn vị phía Nam tăng giá vàng nhẫn trong phiên hôm nay. Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất điều chỉnh tăng giá mua và giá bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Các chuyên gia cho rằng, các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn để kiểm soát lạm phát cộng hưởng với đà tăng của đồng USD đã tạo thêm sức ép lên giá vàng. Đến 15 giờ 30 phút ngày 25/11, chỉ số Dollar Index tiếp tục tăng gần 0,2%, lên 104,1 điểm. Tính chung trong một tháng qua, chỉ số này tăng khoảng 1,5%, đưa mức tăng trong ba tháng gần nhất lên gần 5%.

Tính đến 15 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại ngưỡng 120,5 triệu – 124 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Công ty SJC là doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn khiêm tốn nhất, nhưng đi kèm với đó là giá giao dịch neo ở ngưỡng cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Công ty SJC giảm tổng cộng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt 23/11; niêm yết giá giao dịch tại ngưỡng 127,9 triệu – 133,9 triệu đồng/lượng và giữ nguyên sang phiên chiều.

DOJI neo giá mua vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 128,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 133,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên chiều. So với giá chốt phiên 23/11, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thương Vượng tại thương hiệu này giảm tới 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Mức điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 25/11 so với 23/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Mức giá giao dịch 128,5 triệu – 133,5 triệu đồng/lượng (mua – bán) cũng đồng loạt được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. So với giá chốt phiên 23/11, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải đều giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Chốt phiên sáng, Phú Quý cũng niêm yết giá mua vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 128,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 132,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, sụt 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng chung mức giảm trên, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ cũng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 1276 triệu – 131,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trên thị trường thế giới, tính đến 15 giờ 30 phút ngày 25/11 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn 0,6%, lùi về ngưỡng 3.535,8 USD/oz. Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 22,17 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 19,57 triệu – 21,97 triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này ở ngưỡng 12,07 triệu đồng/lượng.